Las ventas no suben en los comercios del Centro Histórico de Durango

No se ha superado la depresión financiera en los comercios del centro, quienes mantienen sus ventas bajas, informó el dirigente de los comerciantes del Centro Histórico de Durango, Oliver Morales.

“Parece que se está acomodando porque hay muchos que están entrando a rentar locales nuevos, pero las ventas no han mejorado”, admitió.

Refirió que desde que inició la Feria las ventas bajaron en la mayoría de los comercios. “Hasta el día de hoy, más o menos el 84 por ciento de los comerciantes dice que sí se les bajaron las ventas. De esos que les han bajado las ventas la gran mayoría, vamos a decir el 78 por ciento más o menos nos dice que se les bajó el 30 por ciento, y el resto, el otro 22 más o menos por ciento, dice que más del 30, del 40 por ciento”, comentó.

Sin embargo , no pierden la esperanza y los comerciantes están a la espera de que sus ventas mejoren.