Salió a comprar cena y le arrebataron mil 200 pesos en pleno Centro de Durango

Un hombre que se encontraba hospedado en un hotel de la Zona Centro de Durango fue víctima de un robo la noche de este martes, luego de que una persona le arrebatara la cartera y escapara con dinero en efectivo.

El reporte fue realizado cerca de las 22:30 horas sobre la avenida 5 de Febrero, entre Progreso y Patoni, donde el afectado, identificado como Dagoberto, solicitó la presencia de las autoridades tras el atraco.

De acuerdo con la información recopilada, el hombre se encontraba hospedado en el hotel El Gallo y había salido a buscar un lugar para comprar cena para su esposa.

Mientras caminaba por calles de la Zona Centro, fue abordado por una persona que vestía ropa femenina , quien le pidió apoyo económico para comprar una bebida alcohólica.

El afectado explicó que decidió entregarle 30 pesos; sin embargo, la situación cambió repentinamente cuando la persona, presuntamente molesta por la cantidad recibida, le arrebató la cartera de las manos.

Según el denunciante, del interior de la billetera sustrajeron aproximadamente mil 200 pesos en efectivo, para después arrojar nuevamente la cartera al suelo y huir corriendo por la calle Patoni con dirección al sur.

A pesar de intentar seguirle el paso, Dagoberto perdió de vista a la persona entre la oscuridad de la zona, por lo que de inmediato solicitó apoyo de las corporaciones de seguridad.

El afectado proporcionó a las autoridades las características físicas de quien señaló como responsable: complexión delgada, tez morena oscura, cabello lacio y una estatura aproximada de 1.75 metros; además, vestía pantalón de mezclilla azul y blusa corta de color negro.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango tomaron conocimiento de los hechos y ya integran la carpeta correspondiente, mientras se realizan recorridos y trabajos de investigación en el sector para tratar de ubicar a la persona señalada por el robo.