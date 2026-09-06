Le dio trabajo en su casa y presuntamente le robó un taladro

Un hombre fue detenido por elementos de la Policía Municipal, luego de que presuntamente aprovechó que le permitieron ingresar a una vivienda del fraccionamiento La Forestal para apoderarse de un taladro.

Los hechos fueron detectados durante un recorrido de prevención y vigilancia, cuando los agentes fueron abordados por un ciudadano que solicitó su apoyo tras descubrir que había sido víctima de un robo.

El afectado explicó que minutos antes un hombre llegó a su domicilio para solicitarle trabajo, por lo que decidió darle la oportunidad y le permitió entrar a la cochera para realizar algunas labores de poda.

En determinado momento, el propietario ingresó a su vivienda y, al regresar, presuntamente sorprendió al trabajador cuando tomaba un taladro de su propiedad para posteriormente retirarse del lugar.

El ciudadano señaló directamente al sospechoso, quien todavía se encontraba en las inmediaciones y llevaba consigo un taladro verde con negro, por lo que los policías procedieron a interceptarlo.

El detenido fue identificado como Sergio Leonel, de 43 años . Durante la intervención fue asegurado un taladro marca Adeske, el cual fue reconocido por el denunciante como el mismo que momentos antes había sido sustraído de su domicilio.

Sergio Leonel y el objeto recuperado quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), instancia que continuará con las investigaciones y determinará la situación jurídica del señalado.