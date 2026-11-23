L A detención de Fausto Isidro Meza Flores, apodado "El Chapo Isidro" en Guasave, Sinaloa y quien era uno de los narcotraficantes más buscados en México y en los Estados Unidos deja varias lecciones que seguramente continuaremos viendo en detenciones de capos de este nivel.La primera y creo más evidente lección para el futuro cercano es que la presión de los Estados Unidos para realizar capturas de narcotraficantes de alto nivel será más fuerte en los dos últimos años del Presidente Trump. Además, será prácticamente imposible para las autoridades mexicanas realizar operativos con la precisión del realizado en Guasave sin la información de inteligencia en tiempo real de las agencias norteamericanas.

En capturas de este tipo no hay coincidencias. Muy probablemente en la reunión que sostuvieron en China la Presidenta Sheinbaum y el Presidente Trump, hubo algún tipo de "solicitud" para la detención, con vida y con garantía de extradición rápida, de un capo de alto nivel. Tal vez el "Chapo Isidro" era el que contaba con más datos de inteligencia por parte de las agencias norteamericanas y estaba ubicado en ese momento.

Otra de las lecciones es la magnitud de los recursos económicos de los cárteles del narcotráfico en México, que se vio reflejada en la cantidad de vehículos con blindaje artesanal que solamente pudieron ser detenidos con ráfagas con armas de alto poder desde helicópteros de las fuerzas armadas.

Para que usted estimada lectora, estimado lector, se dé una idea de la capacidad de fuego de las ametralladoras rotativas M134 Minigun de seis cañones que tienen estas aeronaves, pueden disparar 3,000 balas de alto calibre por minuto. Una intervención terrestre hubiera puesto en riesgo a muchos soldados para neutralizar a las unidades terrestres con blindaje artesanal con que contaban los narcotraficantes. La utilización de estos vehículos con blindaje artesanal en las guerras entre cárteles es algo conocido desde hace años. La capacidad de algunos grupos del crimen organizado para contar con un número importante de estos vehículos da cuenta de su poderío económico y de que, solamente la capacidad de fuego que se empleó en el operativo de Guasave puede neutralizarlos.

Otra lección es la confirmación de que los grupos del narcotráfico están totalmente integrados a las economías locales mediante la extorsión y el cobro de piso. Una nota reciente del reportero Claudio Ochoa da cuenta de que el grupo del "Chapo Isidro" cobraba una cuota de entre 4% y 5% de las 290 mil toneladas de papa que se producen en la región de Sinaloa que controlaba, además de que el transporte de ese producto se hacía solamente en los camiones del grupo criminal. La DEA acaba de emitir una comunicación en la que denuncia que el grupo criminal "la nueva familia michoacana" con una fuerte presencia en el Estado de México y Guerrero, extorsiona empresas mineras y opera minas, con lo que exporta minerales a China, de donde obtienen los precursores químicos utilizados para producir las meta anfetaminas que envían a los Estados Unidos.

Este grupo criminal cobra derechos de piso a todos los comercios en sus zonas de influencia y fijan precios de productos básicos. Cuando se conoce la magnitud del impacto, mediante la violencia, de los grupos criminales en la vida económica, social y política de estas zonas del país es cuando cualquiera puede entender que la posición del gobierno mexicano no tiene ningún respaldo en la realidad que viven día a día los mexicanos que, lamentablemente, viven bajo el yugo del crimen organizado ya que el estado mexicano no es capaz de garantizar los derechos humanos más elementales.

X: @jesusmenav

No debería yo escribir acerca de mi propia persona. Es el tema que menos conozco. Pero el gusanillo de la vanidad por un lado, y el sentimiento de la gratitud por otro, me llevan a pesar mío a hablar de cosas que a nadie seguramente le interesan, lo cual las hace de mayor interés para mí. Hare hoy un relato sin trascendencia alguna, igual que muchos relatos que andan por ahí. Sucede que durante algunos años me gané la vida como locutor de radio. Empecé a estar ante el micrófono muy joven, casi niño. En aquel tiempo el oficio confería status, y más de una muchachita me mostró su admiración en modos muy agradables para mí. Eran épocas rupestres de la radio. Todos los locutores teníamos un pequeño callo en el dedo índice de la mano derecha, formado a fuerza de cambiar las agujas en el brazo de la tornamesa donde se tocaban los discos de 78 revoluciones por minuto. Entonces no había de otros. A viva voz debíamos decir los comerciales, muchos de ellos llenos de imaginación: "Sería belleza suma / volverse pato y nadar / si estuviera hecho el mar / de cerveza Moctezuma". Otro: "Ya no hay sumas, / ya no hay restas / ni tampoco divisiones. / Sólo multiplicaciones / sobre las camas de Mestas". Y aquél, famoso: "Pantaletas York. No somos lo mejor, pero estamos muy cerca de lo mejor". Hago esas memorias, antes de que se me deshaga la memoria, porque recientemente la Asociación Nacional de Locutores de México me impuso, por mano de su Presidenta, Rosalía Buaun, la medalla "Carlos Pickering" como reconocimiento a mi trayectoria en la radio. Me conmovió que al terminar mis palabras de agradecimiento el público, formado por gente de la radio, se pusiera en pie para aplaudirme. Mi prójimo no se cansa de mostrarme su bondad, y eso me alivia los golpes de los heraldos negros que decía Vallejo. Aquí le doy también las gracias a otro prójimo a quien a veces siento próximo: el Misterio. Doña Frigidia es la mujer más gélida del hemisferio norte. Fue a ver la película "Los últimos días de Pompeya", y congeló al Vesubio. Su marido suele comentar: "Mi esposa es mi objeto sexual. Cuando le pido sexo siempre objeta". Candidito, joven varón sin ciencia de la vida casó con Icilia, doctorada en mundo. Al empezar la noche de las bodas el enamorado mancebo le dijo en un rapto de pasión a su desposada: "¡Amor mío! ¡Siento el impulso de ponerme de rodillas para adorarte!". "Ay, Candi -respondió ella-. ¡Ni que fuera Virgen!". En el restorán, un cliente parecía estar hablando solo. Eso le llamó la atención al mesero, pues el hombre no había bebido ni una copa. Fue y le preguntó: "¿Le sucede algo, señor?". Repuso el tipo: "Le estoy contando mis penas a este bistec, a ver si se ablanda". Don Fecundino y doña Generosa eran padres de 12 hijos. El prolífico señor le explicó a la trabajadora social: "El tren pasa frente a nuestra casa todos los días a las 6 de la mañana. Nos despierta, y a esa hora es muy temprano para ir al trabajo y muy tarde para volver a dormir". La joven esposa trabajaba como asistente ejecutiva. Su marido le dijo una mañana: "Estoy muy preocupado, Rosilí. Anoche hablaste en sueños y decías: '¡No, jefe, no!". Acotó ella: "Preocúpate cuando diga: '¡Sí, jefe, sí!". Afrodisio le presentó su novia a un amigo. Días después el amigo y Afrodisio estaban en un café cuando entró la novia con otro hombre que en la mesa la besó en los labios. El amigo, asombrado y molesto al mismo tiempo, le preguntó a Afrodisio: "¿Por qué permites que tu novia ande con otro hombre, y que la bese en público?". Respondió él: "¿Qué quieres que haga? ¡Es su marido!". FIN.