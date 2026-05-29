Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, la entrega que rinde homenaje a 40 años del murciélago

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight llega como el proyecto más ambicioso que TT Games ha hecho con el personaje de DC, una carta de amor al universo del murciélago que condensa más de cuatro décadas de historias en una sola campaña. El juego, lanzado el 22 de mayo de 2026, marca el regreso de Batman a un título en solitario después de más de una década y lo hace con una mezcla de mundo abierto, combate estilo Arkham y humor Lego que ha sido celebrada por la crítica.

La estructura del juego parte de una premisa clara: revisitar los momentos más memorables del héroe en cine, televisión, cómics y videojuegos, reinterpretados con el tono paródico de Lego. TT Games toma referencias directas de las películas de Tim Burton, Joel Schumacher, Christopher Nolan y Matt Reeves, además de múltiples líneas de cómics y adaptaciones animadas. Incluso varios personajes retoman la apariencia de actores icónicos, como Catwoman de Michelle Pfeiffer, el Pingüino de Danny DeVito, el Joker de Heath Ledger o Bane de Tom Hardy.

Espacios por explorar y personajes por conocer

En lo jugable, Legacy of the Dark Knight combina exploración en una Gotham City amplia, misiones principales, actividades secundarias y un sistema de combate inspirado en la saga Arkham, adaptado al estilo Lego sin perder fluidez ni ritmo. El título alterna secuencias de acción, acertijos y secciones clásicas de plataformas, con la posibilidad de jugar en solitario o en cooperativo local. La movilidad, grappling, planeo, conducción, y la variedad de gadgets amplían el rango de posibilidades en cada misión.

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A diferencia de entregas anteriores con cientos de personajes, esta vez la plantilla se reduce a siete protagonistas principales: Batman, Jim Gordon, Batgirl, Nightwing, Robin, Catwoman y Talia al Ghul. Lejos de sentirse limitada, esta decisión permite que cada uno tenga habilidades, gadgets y árboles de progresión más profundos, lo que aporta identidad y variedad real al combate y la exploración.

Revive la historia del famoso personaje de DC

El juego también destaca por su enorme cantidad de referencias, desde guiños a locaciones clásicas como Arkham Asylum, Iceberg Lounge o Ace Chemicals, hasta apariciones inesperadas como Condiment King. Cada capítulo funciona como una mini-saga que mezcla homenaje y humor físico, manteniendo el tono característico de Lego sin perder respeto por el legado del personaje.

Legacy of the Dark Knight ya hizo historia al convertirse en el juego de Lego mejor calificado de todos los tiempos, debutando con 84 puntos en Metacritic, superando incluso a Lego Star Wars: The Skywalker Saga. Para un título que busca celebrar al Caballero Oscuro en todas sus facetas, la recepción crítica confirma que TT Games logró su objetivo.

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