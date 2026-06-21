Levantan paro en mina de Tayoltita, pero siguen a la espera de dictamen de inspección

Aunque se reanudaron las actividades hace varios días, en la mina First Majestic de Tayoltita, se está a la espera de que se avance en el cumplimiento del contrato colectivo de los trabajadores, sobre todo en materia de seguridad.

“Tenemos conocimiento de que ya en la unidad de Tayoltita de la empresa First Majestic que cuenta con dos secciones del Sindicato Nacional Minero, uno para trabajadores de interior de mina y otro que esté en la planta de beneficio, donde procesan el mineral. Los dos sindicatos ya se encuentran trabajando. Hace semanas manifestaban los trabajadores incumplimiento de su contrato colectivo de trabajo, haciendo referencia sobre todo a los temas de la seguridad en interior de mina, que no se ha estado haciendo por parte de la empresa una inversión importante en mantener la seguridad de los trabajadores en temas de trabajo”, informó el subsecretario del Trabajo y Previsión Social del Estado, Miguel Bermudez Quiñonez.

Y es que, se había registrado un accidente fatal recientemente. “Hacían referencia a un accidente fatal que sucedió en la mina, desgraciadamente hace como mes y medio, tenía poco tiempo de que había sucedido”.

Además, se pedía que se privilegie a personas de la comunidad en nuevas contrataciones. “Hacían referencia también de que cuando ya un trabajador se jubila o sale de la empresa en esa unidad ya no se repone esa plaza con trabajadores de la región, sino que son trabajadores externos o simplemente ya no se apertura esa plaza y ellos señalan que muchas veces esas plazas las ocupan a través de las empresas subcontratistas, hay esos señalamientos”.

Adicionalmente, se expuso otra inconformidad, ante la autoridad federal, que es la competente.

“A la par de la importancia de lo que comentan los trabajadores era el tema económico posterior a que se pagan utilidades ellos tienen un bono que es igual o más importante en lo económico que la propia utilidad que pueda pagar la empresa minera anualmente”.

“Duraron cerca de dos semanas, al final llegan a un acuerdo porque ya están operando y están en proceso de revisar el contrato de trabajo, de ver cómo se dan las mejoras en los señalamientos de seguridad”, indicó.

Asimismo, se está a la espera de los resultados de una inspección que se inició. “A la par también la autoridad federal realizó una inspección de trabajo. Están también a la espera de los resultados que tenga esta inspección. Y, en el aspecto económico al parecer no se dio un aumento, sino fue lo que inicialmente pagó la empresa. Ahí ya no estoy muy enterado, pero supongo que demostró que económicamente no era viable hacer el incremento de este bono”, indicó.

Por ahora, la empresa se mantiene trabajando y en la revisión de las mejoras necesarias.