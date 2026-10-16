Liga BBVA Expansión MX: denunciarían a directivos del Piratas FC tras el fallecimiento de joven jugador

El fallecimiento de Gael, adolescente de 15 años que entrenaba con Piratas FC, volvió a generar señalamientos sobre la atención que recibió antes de morir.

De acuerdo con información difundida por el periodista Ignacio “Fantasma” Suárez y retomada por RÉCORD, existe una denuncia por posibles hechos de homicidio culposo o por omisión contra integrantes del club de la Liga de Expansión MX.

Según ese reporte, la denuncia incluye al presidente y propietario del equipo, Carlos Vives, al director general, Carlos Benavides, al entrenador Mario García, y al médico de la institución , cuyo nombre no fue precisado.

La familia reclama acceso a los resultados

A más de un mes de la muerte del joven, su madre continúa solicitando información sobre las circunstancias del fallecimiento y las diligencias realizadas.

De acuerdo con reportes de medios veracruzanos, presentó una petición ante la fiscal encargada del caso para obtener copias de la carpeta de investigación , incluidos los dictámenes periciales y, particularmente, el resultado de la necropsia.

La familia sostiene que no ha tenido acceso a esos documentos y reclama claridad sobre el avance de las investigaciones. Sus cuestionamientos también abarcan el manejo que Piratas FC dio al caso y la relación del adolescente con el equipo, pues aseguran que participaba en entrenamientos con el primer conjunto.

El traslado a la Cruz Roja concentra versiones encontradas

La muerte de Gael se dio a conocer el pasado 4 de septiembre. En la versión del club, recogida por La Jornada, el adolescente presentó malestar antes del calentamiento, por lo que intervino el cuerpo médico y se solicitó su traslado de emergencia. La institución afirmó que fue llevado a la Cruz Roja por petición de su madre.

Esa explicación fue cuestionada por Suárez. Según el periodista, la decisión de acudir a esa institución habría sido tomada por personal del equipo después de conocer que el joven no tenía seguro médico.

También señaló que el traslado se realizó en una camioneta de utilería y cuestionó que no se recurriera a hospitales privados más cercanos. Estas afirmaciones forman parte de su versión sobre lo ocurrido.

La investigación deberá esclarecer lo ocurrido

Los reportes consultados no incluyen una resolución judicial ni una determinación ministerial que atribuya responsabilidad por el fallecimiento. Tampoco permiten establecer de manera independiente si alguna de las acciones cuestionadas influyó en la muerte del adolescente.

Mientras persisten las diferencias entre las versiones difundidas, la principal exigencia de la familia es acceder al expediente y conocer los resultados periciales. Esa información será fundamental para esclarecer qué ocurrió y determinar si existieron omisiones en la atención de Gael.