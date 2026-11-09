Liga de Expansión MX: definidos los cruces de semifinales; estos 4 clubes pelearán por el título

Las semifinales del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX quedaron definidas tras una ronda de cuartos de final marcada por series cerradas y clasificaciones resueltas tanto por el marcador como por la posición en la tabla. Atlético La Paz, Leones Negros de la UdeG, Atlético Morelia y Piratas FC son los cuatro equipos que continúan en la disputa por el campeonato.

El líder general, Atlético La Paz, ratificó su condición de favorito al superar 4-3 en el global a Coyotes de Tlaxcala. El conjunto sudcaliforniano fue el mejor equipo de la fase regular y llegó a la liguilla respaldado por la ofensiva más productiva del torneo.

Golpes de autoridad

Leones Negros también hizo valer la ventaja obtenida durante la campaña. La escuadra universitaria empató 2-2 en el global frente a Alacranes de Durango, pero avanzó gracias a una mejor ubicación en la clasificación, manteniendo intactas sus aspiraciones de pelear por el título.

Por su parte, Atlético Morelia confirmó su candidatura tras eliminar a Venados de Yucatán con marcador global de 4-2. Los michoacanos mostraron solidez en ambos encuentros de la serie y aseguraron su presencia entre los cuatro mejores del certamen.

Sorpresas y encuentros próximos

La nota destacada la protagoniza Piratas FC. El club veracruzano alcanzó por primera vez las semifinales de la categoría después de igualar 2-2 ante Cancún FC y beneficiarse de su mejor posición en la tabla general para obtener el boleto.

Con ello, las semifinales enfrentarán a Atlético La Paz contra Piratas FC y a Leones Negros frente a Atlético Morelia. En el apartado individual, Sleyther Lora cerró la fase regular como líder de goleo con 18 anotaciones, reflejo de una temporada en la que el protagonismo ofensivo también ha marcado el camino rumbo a la antesala de la final.