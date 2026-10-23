Liga Expansión MX: investigan a equipo por presunta participación en apuestas

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) abrió una investigación contra jugadores del Tepatitlán FC, equipo de la Liga de Expansión MX, por su posible participación en actividades relacionadas con apuestas deportivas.

La Comisión Disciplinaria informó que el procedimiento busca determinar si los futbolistas involucrados incumplieron disposiciones del Código de Ética y del Reglamento de Sanciones, particularmente aquellas relacionadas con la integridad de las competencias.

Aunque no se revelaron los nombres de los investigados ni los encuentros que podrían estar relacionados con el caso, se informó que los jugadores permanecerán inhabilitados mientras se desarrolla el procedimiento.

¿Por qué investigan al Tepatitlán?

La situación ocurre semanas después de que el mediocampista Dieter Villalpando fuera señalado en redes sociales por presuntas conversaciones con un pronosticador deportivo identificado como Cristian Rey.

En las capturas difundidas, aparentemente se mostraba el interés del futbolista por ingresar a grupos privados dedicados a compartir recomendaciones de apuestas.

Sin embargo, hasta el momento, la FMF no ha confirmado que Villalpando forme parte de los jugadores investigados ni que dichas conversaciones estén relacionadas directamente con el procedimiento.

¿Qué sanciones podrían recibir?

El reglamento de la FMF prohíbe cualquier actividad que comprometa la transparencia de las competencias, incluyendo determinadas apuestas deportivas, la manipulación de resultados y el uso indebido de información privilegiada.

Dependiendo de la gravedad de las infracciones comprobadas, los involucrados podrían enfrentar multas, suspensiones prolongadas e incluso sanciones que les impidan continuar participando en el futbol federado.

Por ahora, la Comisión Disciplinaria analizará las pruebas disponibles y permitirá que los jugadores presenten sus argumentos de defensa.

Nada confirmado hasta el momento

Más allá de las posibles sanciones individuales, este caso pone nuevamente bajo la lupa la integridad del futbol mexicano y los mecanismos de vigilancia contra las apuestas ilegales.

La resolución de la FMF será determinante no solo para esclarecer las responsabilidades de los involucrados, sino también para demostrar qué tan estrictas son las autoridades al momento de proteger la transparencia y credibilidad de sus competencias.