Liga MX: América hace oficial la salida de André Jardine después de 3 años como su DT

La era de André Jardine al frente del América llegó oficialmente a su fin. Luego de varios días de rumores y especulaciones sobre su continuidad, el conjunto azulcrema confirmó la salida del estratega brasileño, quien se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos en la historia reciente de la institución.

A través de un mensaje publicado en sus canales oficiales, el club agradeció el trabajo realizado por Jardine y destacó los logros obtenidos durante su gestión .

Una etapa llena de títulos y éxitos

André Jardine llegó al banquillo americanista en 2023 después de su destacado paso por Atlético de San Luis. Desde su llegada, el brasileño logró darle identidad al equipo y rápidamente comenzó a cosechar resultados positivos.

Bajo su dirección técnica, las Águilas conquistaron el histórico tricampeonato de Liga MX que consolidó al América como el equipo dominante del futbol mexicano durante ese periodo. La institución incluso reconoció que Jardine es uno de los mejores directores técnicos más ganador en la historia reciente del club, dejando una huella que difícilmente será olvidada por la afición azulcrema.

¿Por qué terminó el ciclo?

Aunque América respaldó públicamente a Jardine durante gran parte del Clausura 2026, los resultados internacionales y algunos cambios en la estructura directiva terminaron acelerando la decisión de poner fin al proyecto.

Diversos reportes señalan que tanto la directiva como el cuerpo técnico coincidieron en que era momento de tomar caminos distintos de cara al Apertura 2026.

A pesar de ello, la salida se produjo en términos cordiales, con mensajes de agradecimiento por parte del club y múltiples muestras de reconocimiento de aficionados y exjugadores que destacaron el impacto que tuvo el brasileño en la institución.

¿Quién lo reemplazará?

Con el banquillo vacante, la atención ahora se centra en quién será el encargado de dirigir al América en el Apertura 2026. El nombre que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el del uruguayo Guillermo Almada, quien aparece como el principal candidato para asumir el cargo.

Diversos reportes indican que las negociaciones entre ambas partes estarían avanzadas e incluso el entrenador ya se encuentra en México, aunque hasta el momento el club no ha realizado un anuncio oficial sobre su contratación. También han surgido otros nombres en la lista de posibles candidatos, pero Almada parece llevar ventaja en la carrera por ocupar uno de los puestos más codiciados del futbol mexicano.