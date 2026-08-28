Liga MX: Erik Lira dejaría ya el Cruz Azul para viajar y firmar con el Mónaco

El futuro de Erik Lira parece estar cada vez más lejos de Cruz Azul. Después de varias semanas de negociaciones, La Máquina y el AS Mónaco alcanzaron un principio de acuerdo por el mediocampista mexicano, por lo que su salida hacia el futbol francés podría concretarse en las próximas horas.

Aunque todavía falta el anuncio oficial por parte de ambos clubes, las negociaciones entraron en su etapa definitiva.

Cruz Azul y Mónaco alcanzan principio de acuerdo

De acuerdo con medios nacionales, el acuerdo entre ambas instituciones se alcanzó durante la madrugada de este viernes 28 de agosto, después de que el Mónaco mejorara las condiciones económicas que había presentado en sus primeros acercamientos.

La operación contempla un pago de ocho millones de euros fijos, además de tres millones adicionales en variables , por lo que el traspaso podría alcanzar los 11 millones de euros en caso de cumplirse los objetivos estipulados.

La negociación no fue sencilla. Apenas dos semanas atrás, Cruz Azul había rechazado una primera oferta formal del conjunto francés al considerar que el monto era insuficiente para desprenderse de uno de los futbolistas más importantes de su plantilla.

Con el paso de los días, el Mónaco decidió mejorar su propuesta y las conversaciones comenzaron a avanzar hasta llegar al escenario actual.

Una nueva aventura mexicana en Europa

En caso de completarse el fichaje, Erik Lira continuará su carrera en uno de los clubes más reconocidos del futbol francés y tendrá la oportunidad de competir en una de las principales ligas de Europa.

Para Cruz Azul, la transferencia representaría además una operación importante desde el punto de vista económico , especialmente después de haber rechazado la primera propuesta presentada por el Mónaco.

Ahora, el panorama apunta a que el mediocampista vive sus últimas horas como jugador celeste. La liberación de la plaza extracomunitaria y los trámites posteriores serán los últimos pasos antes de que pueda viajar a Francia y comenzar oficialmente una nueva etapa en su carrera.