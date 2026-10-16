Liga MX: Érik Lira estaría siendo buscado por un equipo en LaLiga por petición del DT

El futuro de Érik Lira vuelve a relacionarse con el futbol europeo. El mediocampista de Cruz Azul aparece entre las posibles opciones de un equipo dentro de LaLiga, estaría interesado en fichar al mexicano.

Sin embargo, el interés deportivo tendría un obstáculo importante, las condiciones económicas de una transferencia, que complicarían su salida de la Liga MX.

¿Qué equipo lo busca?

De acuerdo con los reportes sobre este posible movimiento, el “Vasco” buscaría contar con el mexicano para reforzar su plantel del Valencia. Las versiones cobraron fuerza después de que Tarek Sebiat, representante en Europa de la agencia StayPro, acudiera a la Ciudad Deportiva de Paterna para reunirse con Braulio Vázquez, director deportivo del conjunto español .

La agencia representa a Lira, por lo que el encuentro despertó especulaciones sobre una eventual incorporación para el mercado invernal. No obstante, la presencia del agente en las instalaciones del Valencia no equivale a una oferta formal ni confirma un acuerdo con Cruz Azul.

Aguirre ha expresado una valoración positiva del mediocampista, aunque públicamente ha evitado comprometerse con su posible contratación. Al ser cuestionado sobre el tema, destacó las cualidades del mexicano y señaló que no podía ofrecer una respuesta concreta.

El costo del traspaso complicaría el deseo de Javier Aguirre

Aunque el nombre de Lira resulta atractivo para el entrenador, concretar su llegada dependería de la capacidad financiera del Valencia y de las condiciones que establezca Cruz Azul para desprenderse de su futbolista.

Según información retomada por medios deportivos, el desembolso necesario estaría fuera de los parámetros económicos del club español. Este escenario reduce las posibilidades de avanzar hacia una operación, incluso si existe interés desde el banquillo.

Por ello, la posibilidad de verlo en LaLiga debe mantenerse en el terreno de los reportes, sin presentar su salida como un movimiento cerrado.

Lira vuelve a mirar hacia Europa

El interés alrededor del Valencia surge después de que el mediocampista estuviera cerca de incorporarse al Mónaco durante el mercado anterior . Aquella transferencia no se concretó debido a que el equipo francés no consiguió liberar una plaza de extracomunitario.

Ahora, España aparece como otra posible ruta para continuar su carrera. Mientras se define si las versiones se convierten en una propuesta viable, Lira permanece en Cruz Azul y su eventual salto al futbol europeo sigue pendiente.