Liga MX: estos son los jugadores duranguenses que estarán presentes en el Apertura 2026

El estado de Durango volverá a contar con representación en la máxima categoría del futbol mexicano durante el Torneo Apertura 2026.

Hasta este jueves, y de acuerdo con las plantillas registradas por los clubes, son seis los futbolistas nacidos en territorio duranguense que aparecen contemplados para competir en la Liga MX.

¿Quiénes son los duranguenses?

La lista está integrada por Luka Romero, Uriel Antuna, Diego Campillo, Alejandro Mayorga, Víctor Hugo Ríos y Joshua Mancha , jugadores que atraviesan momentos distintos de sus carreras, pero que tendrán la oportunidad de defender el nombre de Durango en uno de los campeonatos más importantes del país.

Entre los nombres más reconocidos aparece el mexicoargentino pero nacido en Durango, Luka Romero. El atacante forma parte del plantel celeste que iniciará la defensa del campeonato obtenido durante el semestre anterior.

También destaca Uriel Antuna, originario de Gómez Palacio y registrado con Pumas. El extremo cuenta con una amplia trayectoria en el futbol mexicano, experiencia internacional y participación con la Selección Mexicana, por lo que será uno de los duranguenses con mayor atención durante el torneo.

En Guadalajara estará Diego Campillo, defensor nacido en Durango capital que continúa dentro del primer equipo de Chivas. Su capacidad para jugar como central, lateral o mediocampista le permite convertirse en una alternativa importante dentro del esquema rojiblanco.

Mayorga y Ríos buscarán consolidarse

Otro de los representantes será Alejandro Mayorga, lateral izquierdo de FC Juárez. El futbolista duranguense aporta experiencia a los Bravos después de haber militado en clubes como Guadalajara, Pumas, Cruz Azul y Necaxa. Su presencia dentro de la plantilla fronteriza para la temporada 2026-2027 aparece confirmada en los registros actuales del equipo.

Por su parte, Víctor Hugo Ríos de Alba continuará su desarrollo con Atlas. El mediocampista y defensor nacido en la capital duranguense se ha ganado espacio dentro del conjunto rojinegro y es considerado uno de los jóvenes con mayor proyección de la institución tapatía.

Mancha buscará minutos con Santos

La representación estatal se completa con Joshua Mancha, originario de Gómez Palacio, quien regresó a Santos Laguna después de continuar su formación en el futbol español.

El mediocampista fue presentado oficialmente como refuerzo de los Guerreros para el Apertura 2026 y aparece registrado dentro del plantel lagunero.

Hasta el momento, estos son los seis jugadores nacidos en el estado de Durango registrados en plantillas de la Liga MX para el nuevo campeonato. No obstante, la cifra podría aumentar conforme avance el torneo, ya que los equipos suelen recurrir a sus fuerzas básicas y registrar o convocar a jóvenes de categorías menores ante lesiones, suspensiones o decisiones deportivas.

Por ello, no se descarta que durante las próximas jornadas surjan nuevas apariciones de futbolistas duranguenses provenientes de las canteras. Mientras tanto, Romero, Antuna, Campillo, Mayorga, Ríos y Mancha serán los principales representantes del estado en el arranque del Apertura 2026.