Liga MX: Leones Negros empuja fuertemente para regresar a Primera División

Leones Negros de la Universidad de Guadalajara vuelve a colocarse en la conversación sobre el futuro de la Liga MX.

El anuncio de un nuevo estadio que compartirá con Atlas renovó las expectativas alrededor del conjunto universitario, cuya aspiración de regresar a Primera División permanece vigente, aunque todavía no existe una confirmación oficial de su incorporación.

El proyecto de infraestructura abrió una nueva discusión sobre las posibilidades de los melenudos para recuperar su lugar en el máximo circuito. David Faitelson, analista de TUDN, relacionó la presentación del inmueble con un eventual retorno del equipo y planteó en sus redes sociales una pregunta sobre ese escenario .

Una nueva casa que fortalece el proyecto universitario

De acuerdo con la información publicada por Marca, el estadio se construirá en la zona de Belenes, dentro del desarrollo Ciudad UdeG, en Zapopan, Jalisco. Su apertura está proyectada para 2030 y contempla una capacidad superior a los 40 mil espectadores.

Compartir esta instalación con Atlas representaría una mejora en la infraestructura de Leones Negros y daría al club una nueva plataforma para desarrollar su proyecto deportivo. Sin embargo, los plazos del inmueble y las posibilidades de ingresar a Primera División son asuntos que deberán resolverse por separado .

La construcción de una nueva casa puede fortalecer las aspiraciones universitarias, pero no constituye por sí misma una autorización para competir en la Liga MX. Por ello, la expectativa generada alrededor del anuncio todavía debe distinguirse de una decisión formal sobre el futuro de la institución.

El regreso sigue pendiente de una definición oficial

Leones Negros ha mantenido su postura a favor de recuperar el ascenso deportivo, incluso mediante acciones legales contra las decisiones que mantienen cerrado el acceso a Primera División. La institución busca que los resultados en la cancha vuelvan a abrir una posibilidad de llegar al máximo circuito.

Para su afición, esa lucha tiene un significado especial, el equipo no participa en Primera División desde el Clausura 2015, cuando perdió la categoría después de una temporada en ese nivel.

Mientras continúa su actividad deportiva, Leones Negros suma el proyecto del estadio a sus aspiraciones de crecimiento. El siguiente paso será conocer si ese impulso encuentra una ruta institucional que permita transformar la expectativa de sus seguidores en un retorno efectivo a Primera División.