Liga MX: 'leyendas del americanismo', Christian Martinolli hace broma con 'Gato' Ortiz y Zague

Christian Martinoli volvió a generar conversación en redes sociales, aunque esta vez lejos de una cabina de transmisión.

El narrador de TV Azteca protagonizó un curioso encuentro con Marco Antonio “Gato” Ortiz, Luis Roberto Alves “Zague” y Luis García en un aeropuerto, momento que aprovechó para lanzar una broma relacionada con el América y una de las polémicas arbitrales más recordadas de los últimos años en la Liga MX.

Martinoli reúne a dos “leyendas del americanismo”

Con su teléfono grabando, Martinoli primero enfocó a Luis García y posteriormente dirigió la cámara hacia Zague y al "Gato" . Fue entonces cuando presentó, en tono de broma, a ambos personajes como “dos leyendas del americanismo”, señalando al exdelantero como histórico goleador de las Águilas y al silbante como supuesto “ganador de trofeos”.

El comentario provocó risas entre los presentes. Ortiz reaccionó negando con el dedo la insinuación, mientras Zague intervino para destacar al árbitro mexicano y continuar con el ambiente de bromas.

Martinoli todavía cuestionó al silbante sobre si había sido enviado al encuentro de Juárez como una especie de castigo, algo que el propio árbitro rechazó al destacar el partido que acababa de dirigir.

La referencia de Martinoli no fue casual. Marco Antonio Ortiz fue el encargado de arbitrar la final de vuelta del Clausura 2024 entre América y Cruz Azul, encuentro que terminó 1-0 en favor de las Águilas y que estuvo marcado por un penal señalado a favor del conjunto azulcrema. Aquella decisión generó una amplia discusión alrededor del arbitraje y se convirtió posteriormente en material recurrente para bromas y comentarios dentro del futbol mexicano.

'Gato' Ortiz también bromeó sobre el Clásico Nacional

La conversación no terminó ahí. Ante la cercanía del partido entre América y Chivas, correspondiente también a la Jornada 9, Martinoli preguntó al árbitro cuál era su pronóstico para el Clásico Nacional.

Ortiz evitó inclinarse por alguno de los dos clubes y respondió igualmente en tono humorístico que “el arbitraje va a ganar”, agregando que esperaba un buen desempeño de los silbantes encargados del encuentro. La contestación volvió a provocar risas entre los integrantes del grupo.

Horas antes, Ortiz había dirigido la victoria de FC Juárez sobre Tigres, encuentro en el que los Bravos consiguieron sus primeros tres puntos del Apertura 2026 gracias a un doblete de Óscar Estupiñán.