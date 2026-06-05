Liga MX: Matías Almeyda ya tendría en la mira a su primer refuerzo para Rayados

La llegada de Matías Almeyda al banquillo de Rayados de Monterrey ya comienza a generar movimientos de cara al Apertura 2026. Aunque el entrenador argentino apenas inicia una nueva etapa en la Liga MX , los rumores sobre posibles incorporaciones no se han hecho esperar y un nombre destaca por encima del resto.

¿De quién se trata?

El mediocampista mexicano actualmente milita en el AEK Atenas de Grecia, Orbelín Pineda. Diversos reportes señalan que el estratega argentino vería con buenos ojos reencontrarse con uno de los jugadores que mejor rendimiento mostró bajo su dirección técnica.

La conexión entre Almeyda y Pineda es una de las más sólidas que ha construido el entrenador argentino a lo largo de su carrera. Ambos coincidieron en Chivas, donde conquistaron títulos importantes, y posteriormente volvieron a trabajar juntos en el AEK Atenas.

De acuerdo con registros estadísticos, Pineda es el futbolista que más partidos ha disputado bajo las órdenes de Almeyda, acumulando más de 230 encuentros entre ambas etapas. Esa confianza mutua ha sido clave para que el mexicano alcance algunos de los mejores momentos de su carrera profesional.

Una operación nada sencilla

A pesar del interés que pudiera existir, el fichaje no sería fácil. Orbelín mantiene contrato con el AEK Atenas hasta 2027 y sigue siendo una pieza importante dentro del conjunto griego.

Además, su valor de mercado y el costo de una eventual transferencia representarían una inversión considerable incluso para un club con el poder económico de Rayados.

Monterrey ya intentó incorporar al mediocampista en mercados anteriores sin éxito, por lo que cualquier negociación requeriría un esfuerzo importante tanto con el club griego como con el propio jugador.

Rayados busca reforzar un proyecto ambicioso

La directiva regiomontana apostó por Matías Almeyda con la intención de construir un proyecto capaz de competir por títulos nacionales e internacionales . Por ello, la posibilidad de sumar futbolistas de confianza para el técnico aparece como una prioridad durante este mercado de transferencias.

Por ahora no existe una negociación oficial confirmada, pero la llegada de Almeyda ha reactivado los rumores alrededor de Orbelín Pineda. Mientras el mexicano se enfoca en sus compromisos con el Tricolor, en Monterrey comienza a crecer la ilusión de ver nuevamente juntos a una de las duplas más exitosas que ha tenido el futbol mexicano en los últimos años.