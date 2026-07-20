Liga MX: ¡OFICIAL! Atlante le da la bienvenida al colombiano David Ospina

Atlante continúa reforzando su plantilla con nombres de experiencia para competir en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Los Potros de Hierro hicieron oficial la incorporación del guardameta colombiano David Ospina, quien llega como uno de los fichajes más destacados del club en su regreso al máximo circuito del futbol mexicano.

Su llegada fortalece una de las posiciones más importantes dentro del conjunto dirigido por Miguel Herrera, que busca construir un plantel competitivo para evitar que su retorno a Primera División sea únicamente testimonial.

Ospina competirá por la titularidad con Óscar Jiménez, otro de los refuerzos contratados por la institución azulgrana. El mexicano fue el encargado de defender la portería durante el primer partido del Apertura 2026, en el que Atlante cayó como visitante frente al Necaxa.

Una trayectoria construida en Europa

David Ospina cuenta con un recorrido internacional difícil de igualar entre los porteros que actualmente militan en el futbol mexicano. Después de iniciar su carrera con Atlético Nacional, emigró al Niza de Francia, donde permaneció durante varias temporadas y se consolidó como uno de los guardametas colombianos más importantes de su generación.

Su desempeño con Colombia durante el Mundial de Brasil 2014 le permitió llamar la atención del Arsenal, equipo con el que compitió en la Liga Premier de Inglaterra y conquistó títulos como la FA Cup y la Community Shield.

Posteriormente pasó al Napoli, donde tuvo participación en la Serie A de Italia y levantó la Copa de Italia. Más adelante se incorporó al Al-Nassr de Arabia Saudita, conjunto en el que compartió vestidor con Cristiano Ronaldo, antes de regresar a Atlético Nacional.

Su experiencia en Inglaterra, Francia, Italia, Arabia Saudita y Colombia representa un respaldo importante para un Atlante que necesitará seguridad defensiva y liderazgo durante su regreso a la Liga MX.

Atlante apuesta por la experiencia

Con el fichaje del guardameta sudamericano, los Potros de Hierro envían un mensaje claro sobre sus aspiraciones en el Apertura 2026. El club no solamente busca mantenerse en Primera División, sino construir un proyecto capaz de competir desde su primera temporada después del regreso.

Ospina tendrá ahora el reto de adaptarse rápidamente al futbol mexicano y responder a las expectativas generadas por su contratación. Aunque llega durante las primeras jornadas del campeonato, su recorrido lo coloca como candidato inmediato para asumir la titularidad.