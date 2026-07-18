Liga MX: ¡OFICIAL! Rayados le da la bienvenida a Orbelín Pineda

Rayados de Monterrey hizo oficial la incorporación de Orbelín Pineda como uno de sus refuerzos para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Después de varios mercados en los que su nombre fue relacionado con el conjunto regiomontano, el mediocampista mexicano finalmente dejará el futbol europeo para iniciar una nueva etapa con la camiseta albiazul.

Orbelín regresa a la Liga MX

El futbolista de 30 años vuelve al balompié mexicano después de una etapa europea que comenzó en 2022 con el Celta de Vigo. Su paso por el conjunto español fue breve y con poca actividad, pero posteriormente encontró continuidad en el AEK Atenas, donde recuperó protagonismo y se convirtió en una pieza importante.

Con la escuadra griega conquistó títulos de liga y copa, además de recibir reconocimientos individuales por sus actuaciones. Su rendimiento le permitió mantenerse como un elemento habitual de la Selección Mexicana y llegar a Rayados como uno de los jugadores nacionales con mayor recorrido internacional dentro del plantel.

El reencuentro con Matías Almeyda

La llegada de Pineda también significa una nueva reunión con Matías Almeyda. Ambos coincidieron por primera vez en Chivas, donde ganaron la Liga MX, la Copa MX, la Supercopa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf .

Años más tarde volvieron a trabajar juntos en el AEK Atenas y consiguieron trasladar esa sociedad al futbol europeo. El conocimiento que el estratega argentino tiene del jugador podría facilitar su adaptación al sistema de Rayados, especialmente por su capacidad para desempeñarse en distintas zonas del mediocampo y acompañar el ataque.

Con este movimiento, la directiva regiomontana refuerza un plantel construido para pelear por el campeonato. Orbelín Pineda abre así un nuevo capítulo en su trayectoria, ahora con la misión de convertirse en una pieza determinante y ayudar a Monterrey a recuperar el protagonismo dentro de la Liga MX.