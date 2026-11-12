Liliana Angélica y ocho años de omisiones a la Alerta de Género

L presunto feminicidio de Liliana Angélica Pulido Mancinas vuelve a exhibir una dolorosa realidad que el gobierno de Durango no ha conseguido revertir: la violencia contra las mujeres sigue cobrando vidas mientras las instituciones encargadas de prevenirla acumulan años de omisiones.

La mujer de 37 años fue asesinada en el fraccionamiento Huizache II, en esta ciudad capital. La Fiscalía detuvo a Francisco Javier "N", señalado como presunto responsable, y un juez le impuso prisión preventiva. Sin embargo, más allá del avance judicial, la tragedia se suma a otras más mientras la Alerta de Violencia de Género sigue siendo un mecanismo de papel.

Las cifras oficiales son vagas. Y es que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y septiembre de 2026, el estado de Durango registró ocho feminicidios, con una tasa de 0.82 por cada 100 mil habitantes.

Tan solo el municipio capitalino ocupa el lugar 19 entre los 20 municipios con más casos del país. No obstante, colectivas feministas tienen un conteo que suma 14 mujeres asesinadas y una mujer trans. El problema de fondo es que Durango tiene una Alerta de Género declarada desde 2018 en 16 municipios y, desde entonces, no se ha cumplido con sus recomendaciones.

Han transcurrido ocho años y el mecanismo sigue sin demostrar resultados proporcionales a la gravedad de la emergencia. De las 33 recomendaciones y medidas establecidas originalmente, los informes del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario reportan un rezago crítico: prácticamente la totalidad permanece sin cumplimiento adecuado.

La propia Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ha emitido extrañamientos a los tres poderes del estado y a los 16 gobiernos municipales por la falta de resultados. Más grave todavía es que juzgados del Poder Judicial de la Federación han declarado omisos a los poderes públicos por no implementar acciones efectivas para prevenir, atender y erradicar la violencia de género.

La sentencia y los extrañamientos deberían bastar para entender que no estamos ante una falla menor de coordinación, sino frente a una deuda institucional. Investigadoras y académicas de la UJED han señalado, además, que la falta de presupuesto específico y de seguimiento frena la efectividad de las medidas. Sin recursos, cualquier compromiso termina convertido en discurso.

El asesinato de Liliana Angélica no puede reducirse a una carpeta de investigación ni a la detención de un presunto agresor. La procuración de justicia es indispensable, pero llega después de que la violencia ya destruyó una vida. La obligación del Estado también consiste en prevenir, identificar riesgos, proteger a las víctimas y garantizar que las instituciones respondan antes de que sea demasiado tarde.

Durango no necesita otra campaña de sensibilización, otro pronunciamiento institucional ni una nueva fotografía de funcionarios hablando de igualdad. Necesita explicar por qué, después de ocho años, las medidas de la alerta siguen incumplidas; cuánto dinero se ha destinado a ejecutarlas, quiénes son responsables de su seguimiento y qué consecuencias habrá por las omisiones.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026, Durango registró un aumento de 9.2 por ciento en los delitos contra negocios, lo cual debería encender las alarmas de las autoridades. Es contradictorio que crezca la victimización empresarial mientras la inseguridad siga apareciendo entre los problemas menos reconocidos por los gobiernos municipal y estatal. La delincuencia no solo golpea las finanzas del sector: también frena inversiones y obliga a destinar recursos a protegerse. Presumir crecimiento económico mientras aumenta la inseguridad de los negocios es una narrativa que no resiste el contraste con los datos.

X: @Vic_Montenegro

O sé si todavía exista. El niño que era yo, y que la leía en el colegio, no existe ya.

Dejé de leer esa piadosa publicación porque en uno de sus números habló de la muerte de Emilio Salgari. El escritor se quitó la vida abriéndose el vientre con una navaja de afeitar. Lo hizo por el penoso desequilibrio mental que padecía, pero la tal revista dijo que su horrible final le fue impuesto por Dios como castigo por haber llenado las mentes juveniles con vanas fantasías.

Yo había pasado muchas horas deleitosas -e instructivas- leyendo las aventuras de piratas y corsarios que Salgari relató. Jamás volví a comprar el Mensajero, a pesar de contener los mensajes de Jesús.

Esa fue, pienso, mi primera heterodoxia. No sería la última.

¡Hasta mañana!...