Llama CMIC a garantizar seguridad en obras tras accidente de trabajador atrapado en derrumbe

Luego del accidente que se registró en una obra ubicada a un costado de la construcción del IMSS, en el bulevar Armando del Castillo Franco, donde un trabajador quedó atrapado en un derrumbe, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Durango, Edgar Iram Ciceña Mejorado, señaló que las empresas constructoras tienen la obligación de garantizar condiciones de seguridad e higiene para los trabajadores y prevenir este tipo de accidentes.

Ante la versión de que previamente se había advertido sobre el riesgo de derrumbe, dijo que serán las autoridades y la propia dependencia contratante quienes deberán determinar las condiciones en que ocurrió. “La ley debe ser clara para todos y ahí debe haber las condiciones de seguridad para las y los trabajadores de la construcción”, sostuvo.

Corresponde a las empresas implementar medidas preventivas, entre ellas sistemas para evitar derrumbes, equipos de achique y condiciones adecuadas para trabajar; además, si las condiciones climáticas o de seguridad impiden realizar determinadas actividades, los trabajos deben suspenderse o cambiarse a otros frentes.

Agregó que, al tratarse de una obra federal, corresponde también a la dependencia contratante vigilar el cumplimiento de los procesos y las condiciones de seguridad establecidos en el contrato.

Agregó que la empresa responsable de la obra no es una constructora afiliada a la CMIC y presuntamente sería una empresa foránea.

Enfatizó que la CMIC trabaja en la prevención mediante capacitación especializada para trabajadores de la construcción, con cursos relacionados con trabajos en alturas, electricidad y otras actividades de riesgo.

“Todo accidente se puede prevenir con una buena planeación y capacitación”, dijo, aunque la responsabilidad principal de garantizar condiciones adecuadas de seguridad corresponde a cada empresa.