La presencia de pirotecnia en distintas celebraciones del año en el municipio de Durango se incrementa durante la temporada invernal, con motivo de las danzas, peregrinaciones y festividades de fin de año, por lo que las autoridades llaman a denunciar su venta ilegal.

En el Centro Histórico y otras zonas de la ciudad, durante la temporada decembrina se detectan puestos con venta de artículos elaborados con pólvora, desde los pequeños, que podrían considerarse inofensivos, hasta los de mayor tamaño, que pueden generar accidentes. Sin embargo, se ha señalado la tolerancia de las autoridades hacia esta actividad.

La regidora Gloria Arreola Gamboa recordó que la pirotecnia es un material explosivo y peligroso, y que las únicas personas que pueden manipularla son los pirotécnicos certificados. Además, para utilizarla en algún evento o actividad se debe contar con un permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Apuntó que, si alguien tiene conocimiento de que otra persona está vendiendo pirotecnia de manera ilegal, debe denunciarlo.

“La Sedena tiene un número donde puedes hacer tu denuncia, cien por ciento anónima. Incluso también pudiéramos llamar al 911 para hacer nuestra denuncia, o a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, incluso también a la Dirección de Inspectores”, afirmó.

PRESENTE EN CELEBRACIONES

La quema de pirotecnia se presenta en fiestas populares, conmemoraciones y danzas, pero en todos los casos se debe solicitar un permiso.

En cuanto a los eventos, explicó que es necesario contar con un dictamen de Protección Civil, en el que se emiten recomendaciones sobre el aforo, las salidas de emergencia e incluso las condiciones específicas del día en que se realizará la actividad.

Dependiendo del número de personas que se esperan para el evento, se determina si es necesaria la presencia de elementos de Bomberos y Protección Civil, incluso con un camión de bomberos, para prevenir cualquier eventualidad.

Arreola Gamboa reiteró que se trata de un material inflamable y sumamente peligroso, que ha provocado incidentes en los que las niñas y los niños son los más afectados, además de ocasionar daños al patrimonio.