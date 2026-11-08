Llegan menos remesas que en últimos 3 años

EL SIGLO DE DURANGO

El envío de remesas familiares a Durango registró una disminución de 1.3% durante los primeros nueve meses de 2026 en comparación con el flujo registrado en el mismo lapso del año pasado.

La cifra también contrasta con el comportamiento nacional, donde estos recursos aumentaron 2.1 en el mismo periodo, según el Banco de México (Banxico).

Entre enero y septiembre, la entidad recibió 960.5 millones de dólares (mdd), cantidad inferior a los 973.3 millones captados durante los mismos nueve meses del 2025. La diferencia representa una reducción de 12.7 mdd, lo que confirma que el flujo de recursos enviados por los duranguenses que viven en el extranjero se mantiene por debajo de los niveles alcanzados en años recientes.

La comparación con otros periodos también muestra una tendencia descendente. Por ejemplo, en los primeros nueve meses de 2023, Durango había recibido mil 38.6 millones de dólares; en 2024, la cifra fue de mil 24 millones, mientras que en 2025 bajó a 973.3 millones. Así, el acumulado de 2026 se encuentra 7.5 por debajo del registrado hace tres años, cuando se alcanzó el mayor monto de la década para el mismo periodo.

Sin embargo, el comportamiento del tercer trimestre mostró una recuperación respecto al periodo inmediato anterior, pues entre julio y septiembre ingresaron a Durango 346.5 mdd, frente a los 329.9 millones del segundo trimestre.

[DURANGO 3B]