Llegará nuevo frente frío a México en pleno verano: fecha, pronóstico y estados que afectará

A pesar de que la temporada de frentes fríos ya terminó y el mes de julio suele ser uno de los más calurosos durante el verano, un reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta de la llegada de un nuevo frente frío a México.

Este lunes, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, en combinación con la onda tropical 18 que se desplaza por el sur, así como canales de baja presión en el interior del país, mantienen la probabilidad de lluvias puntuales en la mayor parte del país.

Así como la presencia de la onda de calor que se encuentra en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

No obstante, será este martes 14 de julio cuando un nuevo frente frío fuera de temporada ingresará a Estados Unidos y se aproximará al territorio mexicano por el noroeste.

Pronóstico por nuevo frente frío

De acuerdo a la información proporcionada por el SMN, este sistema frontal tendrá una interacción con una línea seca y una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el noroeste de México.

Esto generará vientos muy fuertes con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras sobre estados del norte.

Además, la circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con canales de baja presión sobre la Mesa del Norte y el sureste del país, una nueva onda tropical y un posible ciclón tropical en las costas del océano Pacífico, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas en gran parte del territorio nacional.

También podrían presentarse la caída de granizo en ciudades del norte, occidente y centro.

¿Qué estados afectará?

Aunque no se prevé que haya baja de temperaturas, las lluvias sí tendrán mayor presencia , por lo que algunos estados se mantienen alertas tras la llegada de este nuevo frente frío:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Durango

Sinaloa

Jalisco

Colima

Michoacán

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Nayarit

Guerrero