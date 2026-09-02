¡Llegó el primer gol en Europa! Armando 'Hormiga' González se consagra en Olympiacos | VIDEO

Armando 'Hormiga' González firmó una actuación memorable en su primera titularidad con el Olympiacos de Grecia. El prometedor atacante mexicano no solo convirtió su primer gol en el fútbol europeo, sino que además colaboró con una brillante asistencia durante la contundente victoria de su escuadra en el duelo de la Copa de Grecia frente al AEL Larisa.

Tras un debut dubitativo días atrás donde desperdició una opción clara frente al marco rival, la presión amenazaba con ensombrecer sus primeros pasos en territorio heleno. Sin embargo, el estratega español José Luis Mendilibar le otorgó plena confianza desde el silbatazo inicial. El joven ariete respondió al llamado con una combatividad asfixiante que desarticuló por completo la línea defensiva rival.

El primero de su carrera europea

La consagración llegó al minuto 34 de la primera mitad. Tras una incansable recuperación de Kostas Fortounis sobre la línea de fondo, el mediocampista envió un centro medido al corazón del área. González atacó el esférico con ferocidad y ejecutó un sólido frentazo picado hacia el césped, haciendo botar el balón antes de batir las redes enemigas.

Embargado por la euforia de quitarse una pesada losa de encima, el azteca celebró su primera anotación con el icónico gesto del Kamehameha, desatando la locura en el banquillo rojiblanco. Lejos de conformarse con romper su sequía, la 'Hormiga' mantuvo un desgaste físico implacable, presionando la salida del cuadro contrincante y generando constantes espacios ofensivos.

Una actuación destacada

El dominio del atacante jalisciense quedó ratificado en la parte complementaria. Durante una rápida transición ofensiva, González dio lectura perfecta a la jugada y sirvió un pase filtrado impecable para asistir el tercer tanto de su escuadra. Su aporte integral refrendó que no solo posee olfato goleador, sino también visión colectiva para asociarse con gran fluidez.

Con esta brillante exhibición redonda de gol y asistencia, Armando González sepultó los fantasmas iniciales y dio un golpe de autoridad en el balompié helénico. Su esperado estreno goleador marca el inicio de una etapa prometedora en Europa, consolidándose como un elemento indispensable para el Olympiacos en los exigentes desafíos que depara la presente temporada.