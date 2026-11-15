Llevan al Materno Infantil a un niño lesionado en accidente de motocicleta

Un menor de edad fue llevado al Hospital Materno Infantil de la capital duranguense para recibir atención médica, luego de verse involucrado en un accidente de motocicleta durante la noche del sábado 14 de noviembre.

El paciente fue identificado con las iniciales HALD, de 10 años de edad, quien acudió al nosocomio acompañado de su madre para que fuera sometido a una valoración médica.

Elementos del área de Tránsito Terrestre verificaron la información con el personal médico, quien manifestó que el menor permaneció aproximadamente 40 minutos en las instalaciones hospitalarias.

El niño fue diagnosticado como policontundido y, de acuerdo con lo informado por el personal del nosocomio, el propósito de la valoración era descartar que presentara lesiones de gravedad .

No se especificó el sitio donde ocurrió el accidente, las características de la motocicleta ni si otra persona estuvo involucrada en el hecho vial.