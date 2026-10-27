¿Lloverá en Durango este próximo miércoles 28 de octubre? Aquí te contamos

Para este miércoles, el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé lluvias en casi todo el estado de Durango, condiciones que provocarán un descenso en las temperaturas máximas.

¿Cómo estará el clima?

Se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes en las regiones serrana y de los valles; de moderadas a fuertes en el centro y oriente de la entidad, y de ligeras a moderadas en el norte y noroeste.

Para la ciudad de Durango se pronostica un día mayormente nublado, con posibilidad de lluvias de ligeras a moderadas desde la mañana del miércoles y hasta el mediodía del jueves , por lo que se recomienda tomar precauciones.

Estas condiciones ocasionarán un descenso de la temperatura durante la tarde. En la capital se esperan 12 grados centígrados por la mañana, una máxima de 15 grados por la tarde y 12 grados durante la noche, además de rachas de viento de hasta 15 kilómetros por hora.

¿Y el resto del estado?

En cuanto a las temperaturas registradas la mañana del martes, en la comunidad de La Rosilla, ubicada en la parte alta del municipio de Guanaceví, el termómetro descendió a dos grados centígrados bajo cero.

En San Bernardo y la comunidad de Navíos, en la sierra del municipio de Durango, se reportaron cuatro grados centígrados; en El Salto, cabecera municipal de Pueblo Nuevo, siete grados, y en Ocampo, nueve grados.

Los municipios de Hidalgo, Canatlán y Vicente Guerrero registraron 10 grados centígrados; la ciudad de Durango, 11; Santiago Papasquiaro y Poanas, 12; Guadalupe Victoria, 13; Indé, 14, y Lerdo, 15 grados centígrados.

La presa Guadalupe Victoria continúa vertiendo 13 metros cúbicos al río Tunal y de acuerdo con las autoridades de la Conagua, las compuertas se mantendrán abiertas por la posibilidad de avenidas de agua provenientes de la parte alta de la cuenca ante la posibilidad de lluvias este miércoles.