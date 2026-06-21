Lluvias evidencian falta de mantenimiento en calles y caminos rurales de Durango

La falta de mantenimiento y atención por parte de las autoridades en calles de la zona urbana y caminos rurales, se hace evidente durante la temporada de lluvias, un problema que se registra cada año sin una solución definitiva y que afecta a los habitantes.

Alejandro Arellano, líder social, comentó que los daños tanto en calles y vialidades de la zona urbana como en los caminos rurales se vuelven más notorios durante la temporada de lluvias , pues comienzan a presentarse problemas de baches y deterioro de las vías de comunicación.

En el caso de la ciudad, indicó que no pasan ni tres días de precipitaciones cuando ya es posible observar el pavimento en mal estado en diferentes avenidas y colonias , principalmente por la aparición de baches.

Apuntó que las autoridades no brindan atención preventiva y comienzan a trabajar una vez que llegan las lluvias.

Respecto al campo, señaló que, aunque la lluvia es bienvenida, también genera problemas graves de movilidad, ya que los caminos de terracería se vuelven intransitables y aquellos que cuentan con pavimento presentan un acelerado deterioro.

Solicita a las autoridades atender tanto la zona urbana como la rural, pues los baches y las malas condiciones de las vialidades generan afectaciones a los vehículos.