Lluvias y 'moches' disparan precio del tomate en Durango

Las fuertes lluvias que se registraron durante la temporada, en varios estados del país como Michoacán, Jalisco, Colima, Guanajuato y Zacatecas, provocaron estragos en los sembradíos, lo que disparó los precios de diversos alimentos básicos.

Así lo informó el vicepresidente de Mercados de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango, Reynaldo Dozal, quien comentó que, aunado a esto, también sigue afectando los precios el tema de la inseguridad.

Expuso que, entre los casos más notorios está el tomate, cuyo precio se ha incrementado en más de un cien por ciento, al pasar de entre 22 y 24 pesos, hasta los 50 pesos por kilogramo, además de que ha escaseado en los mercados.

"El día de hoy no se consigue tomate, que valía 22 pesos, 24 pesos, ahorita anda sobre 50 pesos el kilo. Más de un cien por ciento de aumento. Los chiles también, fueron muy afectados los sembradíos de chile, ahorita están también carísimos", mencionó.