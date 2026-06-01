LMB: Caliente de Durango se enciende y asciende a quinto lugar en la Zona Norte

La novena de Caliente de Durango vive su mejor momento de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, al colocarse en el quinto lugar de la Zona Norte tras encadenar una racha de cinco victorias consecutivas.

Con marca de 20 triunfos y 18 derrotas, el conjunto rojinegro se mantiene en zona de playoffs dentro de un sector altamente competitivo, destacando además como el equipo más encendido del circuito en los últimos días.

Robles destaca enfoque del equipo

El mánager Óscar Robles expresó su satisfacción por la manera en que el equipo ha respondido en momentos clave de la campaña, resaltando la concentración y compromiso de sus jugadores.

El timonel aseguró que, pese a los altibajos naturales de la temporada, el grupo ha sabido mantenerse firme en sus objetivos, mostrando entrega constante tanto en casa como en gira.

Refuerzos responden de inmediato

Uno de los factores clave en el repunte de Durango ha sido el aporte de sus recientes incorporaciones. Jugadores como Alejandro Mejía, Estevan Florial y Óscar Mercado han tenido un impacto inmediato en la ofensiva.

Mejía destacó con una semana de alto rendimiento, mientras que Florial y Mercado han contribuido con producción ofensiva y presencia constante en el line up, fortaleciendo el ataque del equipo en momentos determinantes.

Pitcheo sólido en momentos clave

En el montículo, el equipo también ha encontrado respuestas importantes. Devin Smeltzer firmó una salida de calidad en la serie ante Tecos, respaldado por el trabajo eficiente del bullpen.

Lanzadores como Daniel Camarena y Derek West han cumplido con solidez en sus apariciones, logrando contener a las ofensivas rivales y asegurando ventajas en juegos cerrados.

Lo que viene para Durango

Caliente se prepara para recibir a Dorados de Chihuahua en el Estadio Francisco Villa, en una serie donde buscará mantener el paso ganador y afianzarse en la parte alta del standing.

Posteriormente, el equipo enfrentará una gira complicada con visitas a Unión Laguna, Tabasco y Yucatán , lo que representará una prueba importante para confirmar su buen momento en la temporada.

Con una racha positiva y un plantel que ha respondido en todos los sectores, Durango se mantiene en la pelea dentro del llamado “salvaje norte”, con la mira puesta en consolidarse rumbo a la postemporada.