LMP: Hendrick Briones podría vivir un regreso especial a Durango con Venados

El lanzador duranguense Hendrick Briones podría vivir uno de los momentos más especiales de su preparación con los Venados de Mazatlán, cuando la organización sinaloense visite El Salto, Pueblo Nuevo, para disputar un encuentro de exhibición como parte de su pretemporada rumbo a la campaña 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico.

La cita será el próximo domingo 4 de octubre, a partir de las 12:00 horas, en el Estadio Jesús S. Silos, donde Venados se medirá ante un combinado de peloteros de Durango.

Para Briones, sin embargo, el compromiso podría representar mucho más que otro partido de preparación. El pitcher tendrá la posibilidad de regresar a su estado portando los colores de una organización con la que actualmente busca ganarse un lugar para la nueva temporada.

Un posible regreso ante su gente

Hendrick Briones forma parte del grupo que trabaja durante la pretemporada de Mazatlán y su presencia en El Salto abriría la posibilidad de volver a lanzar frente a familiares, amigos y aficionados duranguenses que han seguido su desarrollo dentro del beisbol.

El propio serpentinero reconoció el significado que tendría participar en este encuentro.

“Para mí sería un honor estar jugando ahí, ahora con esta camisa, esta nueva piel”, expresó Briones, quien también ha señalado la importancia que representa para su carrera formar parte de los Venados.

La jornada podría convertirse así en una oportunidad especial para el lanzador, quien no solamente estaría trabajando rumbo al inicio de una nueva campaña, sino que lo haría cerca de casa y ante una afición que conoce su trayectoria.

Busca un sitio en el pitcheo de Mazatlán

Briones se encuentra dentro de un cuerpo de lanzadores con el que Venados pretende construir una de sus principales fortalezas para el próximo campeonato.

Jesús Valdez, gerente deportivo de la organización, destacó precisamente la presencia de jugadores provenientes de Durango dentro del proyecto mazatleco .

“Hay talento, tenemos talento duranguense”, señaló el directivo durante la preparación del equipo.

En el pitcheo aparecen también nombres como Roel Ramírez, Gerardo Gutiérrez y Víctor Morales, además de otros brazos que buscarán responder a la filosofía que pretende implementar el nuevo cuerpo técnico.

Valdez aseguró que el pitcheo y la defensa continúan siendo fundamentales dentro de la propuesta del club.

“Pitcheo y defensa es lo que nos ha hecho ganar”, afirmó.

Rumbo a la temporada 2026

El partido en Pueblo Nuevo llegará apenas unos días antes del inicio oficial de la Temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico.

Mazatlán comenzará su participación el 14 de octubre frente a los Tomateros de Culiacán, por lo que los encuentros de preparación servirán para que el cuerpo técnico continúe evaluando jugadores y definiendo el grupo que afrontará el arranque del calendario.

Antes de pensar en ese primer compromiso oficial, Hendrick Briones tendrá frente a sí la posibilidad de vivir una jornada distinta.