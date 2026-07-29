Mujer localiza su automóvil robado el domingo en calles del fraccionamiento Huizache II

Un vehículo con reporte de robo fue localizado la tarde de este martes en calles del fraccionamiento Huizache II, luego de que su propietaria lo identificó y solicitó el apoyo de las autoridades para recuperar la unidad.

El reporte se recibió alrededor de las 16:00 horas, cuando Elba Verónica informó al sistema de emergencias que tenía a la vista su automóvil, de la marca Nissan, línea Tsuru, modelo 1994, color blanco, con una cola de pato negra, el cual había sido robado el pasado domingo.

La unidad fue ubicada sobre el andador Quetzal, casi esquina con la calle Ixtlilxóchitl. La afectada permaneció en el sitio en espera de la llegada de los elementos policiacos para la verificación del vehículo y el seguimiento del caso.

De acuerdo con el reporte de seguimiento, la propietaria decidió hacerse cargo del automóvil para evitar que continuaran sustrayéndole piezas , ya que únicamente detectó el faltante de la batería.

Finalmente, la mujer informó que acudiría a la Fiscalía General del Estado de Durago para realizar los trámites correspondientes y retirar la denuncia por el robo, una vez recuperada la unidad.