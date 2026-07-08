Localizan a mujer que se fugó de un anexo en Durango

Una fuerte movilización de corporaciones de seguridad se registró la mañana de este martes en las inmediaciones del fraccionamiento Residencial El Cielo, luego de que una llamada al sistema de emergencias reportara el presunto intento de privación de la libertad de una mujer.

El reporte, recibido alrededor de las 08:00 horas, señalaba que tres hombres intentaban subir por la fuerza a una joven a una camioneta blanca tipo pickup de cabina y media, sin logotipos, sobre el bulevar Bahía de Palma, a un costado de la carretera al Mezquital.

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado de Durango, quienes encontraron la presencia de personal de la Policía Municipal y Policía Estatal. Al entrevistarse con el vigilante de la caseta de acceso al fraccionamiento y con una mujer que se encontraba en el lugar, comenzaron a esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con la información recabada, la persona involucrada era una mujer de 45 años de edad, identificada como Juana Inés, quien presuntamente había abandonado un día antes un centro de rehabilitación, ubicado en la colonia El Refugio.

Las autoridades establecieron que no se trataba de un intento de secuestro, sino de la localización de la mujer, quien, tras dialogar con el personal del centro de atención, aceptó de manera voluntaria regresar a las instalaciones para continuar con su tratamiento.

El traslado fue realizado por personal del centro de rehabilitación a bordo de una camioneta blanca de la marca JAC, conducida por un encargado del centro identificado como Roberto, sin que se reportaran incidentes durante la intervención.