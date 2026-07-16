Localizan camioneta con reporte de robo en fraccionamiento Rancho San Miguel

Una camioneta que contaba con reporte de robo fue localizada la noche del miércoles en el fraccionamiento Rancho San Miguel; personal de fuerzas federales aseguró la unidad y dio parte a la Fiscalía General del Estado de Durango.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 20:00 horas por elemento de la Guardia Nacional, quien informó al sistema de emergencias sobre la ubicación de un vehículo con antecedentes de robo.

La unidad fue encontrada sobre la avenida Rancho San Miguel , a la altura del número 215, donde los agentes acudieron para verificar la información proporcionada y confirmar que se trataba del vehículo reportado.

De acuerdo con los datos oficiales, la camioneta es de la marca Mercedes-Benz, modelo 2017, color blanco, con placas de circulación GEC545C y número de serie 4JCDF7DDE2HA841950.

Tras revisar la base de datos correspondiente, las autoridades corroboraron que la unidad contaba con un reporte de robo vigente, relacionado con un hecho ocurrido el 17 de junio de 2025.

Una vez confirmada la situación legal del vehículo, la zona fue asegurada mientras se realizaban las diligencias ministeriales y el levantamiento de los indicios correspondientes.

Posteriormente, la camioneta fue puesta a disposición del Agente del Ministerio Público, quien integrará las actuaciones necesarias para continuar con la carpeta de investigación y, en su momento, gestionar la devolución del vehículo a su legítimo propietario.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar cómo llegó la unidad hasta ese lugar y establecer si existe alguna persona relacionada con el robo o la posesión del vehículo, por lo que el caso continuará bajo seguimiento de la Fiscalía General del Estado de Durango.