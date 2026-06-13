Localizan camioneta con reporte de robo en la carretera Durango-México

Elementos de la Guardia Nacional localizaron una camioneta que contaba con reporte de robo y que se encontraba abandonada en las inmediaciones de la carretera Durango-México, a la altura de la zona conocida como El Mortero.

La unidad asegurada corresponde a una camioneta de la marca Chevrolet, de color blanco, con placas de circulación GAM-664-D y número de serie LZWMLMEM8EE005177 , de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades federales.

Tras la revisión de los datos de identificación, se confirmó que el vehículo contaba con un reporte de robo vigente, aunque en ese momento no se dieron a conocer los datos de la persona propietaria de la unidad.

La camioneta fue localizada sin personas en su interior y se procedió a asegurarla para ponerla a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes.

Será la autoridad ministerial la encargada de realizar las diligencias necesarias para ubicar al propietario, esclarecer las circunstancias en las que la unidad fue robada y determinar si existe alguna persona relacionada con el ilícito.