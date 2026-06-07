Localizan en Durango camionetas robadas

Autoridades aseguraron dos vehículos con reporte de robo durante la jornada del viernes en distintos sectores de la ciudad de Durango, luego de recibir reportes ciudadanos y realizar recorridos de vigilancia.

El primer hallazgo ocurrió alrededor de las 12:30 horas sobre la calle Benito Juárez, en la colonia J. Guadalupe Rodríguez, donde elementos de la Guardia Nacional localizaron una camioneta de la marca GMC, línea Yukon, color blanco que contaba con reporte de robo vigente.

De acuerdo con el reporte, la unidad se encontraba abandonada y sin placas de circulación, por lo que los agentes procedieron a verificar su estatus en las bases de datos correspondientes.

Una vez confirmada la irregularidad, el vehículo fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad competente para las diligencias necesarias y su eventual devolución al propietario.

Horas más tarde, cerca de las 18:00 horas, se reportó el hallazgo de una segunda unidad con reporte de robo en la calle Comandante Juan Escutia, casi esquina con Batallón de San Patricio, en la colonia El Refugio.

En este caso se trató de una camioneta de la marca Ford, línea F-150 Raptor, modelo 2018, color negro, la cual también fue localizada sin placas de circulación y aparentemente en estado de abandono.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para corroborar la información proporcionada por el reportante, confirmando que la unidad figuraba en los registros oficiales como vehículo robado.

Ambos casos quedaron en manos de las autoridades correspondientes, que continuarán con las investigaciones para determinar las circunstancias en que las unidades fueron sustraídas y posteriormente abandonadas en distintos puntos de la capital duranguense.