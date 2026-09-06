Localizan en condición de indigencia a personas desaparecidas; colaboración es fundamental, aseguran

Así como se buscan duranguenses desaparecidos en otros estados, también colectivos de madres buscadoras de Guanajuato, Sinaloa, Estado de México, Coahuila y Zacatecas han estado en Durango para solicitar la colaboración para localizar a sus seres queridos , cuya última ubicación fue en esta entidad.

“El resultado ha sido positivo. Tengo el dato de que se localizaron dos personas en el caso de Mazatlán, una en Zacatecas, hablando de duranguenses. El Estado de México tiene también registro de dos personas ya localizadas aquí en Durango, que estaban buscándolas en el Estado de México. Creo que fue en situación de calle, y una más si mal no recuerdo de Jalisco”, informó el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Carlos Burciaga Rosales.

Por lo que dijo que la colaboración con otras comisiones del país es fundamental.

Nueve búsquedas

El Comisionado de Búsqueda de Personas explicó que en la actualidad se están trabajando algunos proyectos de búsqueda en Durango , en términos generales.

“Traemos cerca de nueve proyectos en operativo. Hay los diferentes aspectos que nos maneja el protocolo homologado de búsqueda, nos habla hasta de búsqueda remota, búsqueda inmediata, búsqueda en campo, búsqueda familiar. Entonces, todos los aspectos los traemos ahorita, son cerca de nueve elementos si mal no recuerdo operativos los que traemos ahorita, tanto en el municipio de Durango como en la región Laguna”.