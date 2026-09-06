Localizan en condición de indigencia a personas desaparecidas; colaboración es fundamental, aseguran
Así como se buscan duranguenses desaparecidos en otros estados, también colectivos de madres buscadoras de Guanajuato, Sinaloa, Estado de México, Coahuila y Zacatecas han estado en Durango para solicitar la colaboración para localizar a sus seres queridos, cuya última ubicación fue en esta entidad.
“El resultado ha sido positivo. Tengo el dato de que se localizaron dos personas en el caso de Mazatlán, una en Zacatecas, hablando de duranguenses. El Estado de México tiene también registro de dos personas ya localizadas aquí en Durango, que estaban buscándolas en el Estado de México. Creo que fue en situación de calle, y una más si mal no recuerdo de Jalisco”, informó el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Carlos Burciaga Rosales.
Por lo que dijo que la colaboración con otras comisiones del país es fundamental.
Nueve búsquedas
El Comisionado de Búsqueda de Personas explicó que en la actualidad se están trabajando algunos proyectos de búsqueda en Durango, en términos generales.
“Traemos cerca de nueve proyectos en operativo. Hay los diferentes aspectos que nos maneja el protocolo homologado de búsqueda, nos habla hasta de búsqueda remota, búsqueda inmediata, búsqueda en campo, búsqueda familiar. Entonces, todos los aspectos los traemos ahorita, son cerca de nueve elementos si mal no recuerdo operativos los que traemos ahorita, tanto en el municipio de Durango como en la región Laguna”.
Asimismo, dijo que con base en las denuncias ante la Fiscalía General del Estado se realiza un mapeo. “Prácticamente los municipios que tienen mayor incidencia, pues tiene que ver con el tamaño del municipio. Prácticamente Durango, Gómez Palacio y Lerdo son los que tienen un mayor índice. Posteriormente, caso de Buenaventura, Santiago Papasquiaro, Pueblo Nuevo, Mezquital, por su territorio, por su número de habitantes, que es el siguiente grupo y ya en último instancia, pues son los municipios más chicos los que tienen menos incidencia. Pero sí traemos los datos en mapeo, por supuesto, tenemos ya un tema de tecnología, tanto que la nacional nos ha proporcionado y que nosotros tenemos ya los equipos especializados para poderlo determinar, y eso en la parte operativa nos ayuda mucho en el tema de búsqueda”, dijo.