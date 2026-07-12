Localizan en Los Cedros camioneta con reporte de robo

Una camioneta con reporte de robo fue localizada la noche de este sábado en el fraccionamiento Los Cedros Residencial, en la ciudad de Durango, lo que generó la movilización de corporaciones de seguridad.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 23:15 horas sobre el Circuito Paseo de los Cedros , casi esquina con Cedro Blanco, luego de que elementos de la Guardia Nacional detectaran una unidad que coincidía con las características de un vehículo robado.

Se trata de una camioneta tipo furgoneta de la marca Peugeot, modelo 2022, de color blanco, la cual se encontraba sin placas de circulación al momento de su localización.

Al verificar el número de serie en las bases de datos oficiales, las autoridades confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo vigente. Además, el sistema arrojó placas relacionadas con el vehículo.

Tras la confirmación, la camioneta fue asegurada y quedó bajo resguardo de las autoridades correspondientes para el desarrollo de las diligencias legales y la integración de la carpeta de investigación.

Finalmente, el vehículo fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones para esclarecer el robo y determinar la procedencia de la unidad.