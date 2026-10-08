Localizan mujer sin vida sobre carretera Panamericana de Vicente Guerrero

Una mujer de aproximadamente 55 años de edad fue localizada sin vida sobre la cinta asfáltica, con huellas de atropellamiento, sobre la carretera Panamericana en el tramo correspondiente al municipio de Vicente Guerrero, al sur de la entidad.

El hallazgo se reportó alrededor de las 23:00 horas a la altura del kilómetro 211 , donde automovilistas alertaron sobre la presencia de una persona tirada a un costado de la vía, confirmando paramédicos de Cruz Roja la ausencia de signos vitales.

La víctima fue identificada en el lugar como Irma, de 55 años , originaria de la región, mientras que las corporaciones de seguridad y peritos realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense y la práctica de la necropsia de ley, la cual determinará las causas oficiales de su deceso.