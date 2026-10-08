Justicia

ATROPELLAMIENTO

Localizan mujer sin vida sobre carretera Panamericana de Vicente Guerrero

Automovilistas que pasaban por el lugar hicieron el llamado a emergencias.

Localizan mujer sin vida sobre carretera Panamericana de Vicente Guerrero

Localizan mujer sin vida sobre carretera Panamericana de Vicente Guerrero

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Una mujer de aproximadamente 55 años de edad fue localizada sin vida sobre la cinta asfáltica, con huellas de atropellamiento, sobre la carretera Panamericana en el tramo correspondiente al municipio de Vicente Guerrero, al sur de la entidad.

El hallazgo se reportó alrededor de las 23:00 horas a la altura del kilómetro 211, donde automovilistas alertaron sobre la presencia de una persona tirada a un costado de la vía, confirmando paramédicos de Cruz Roja la ausencia de signos vitales.

La víctima fue identificada en el lugar como Irma, de 55 años, originaria de la región, mientras que las corporaciones de seguridad y peritos realizaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense y la práctica de la necropsia de ley, la cual determinará las causas oficiales de su deceso.

En el lugar trascendió que la principal línea de investigación gira en torno a un accidente automovilístico, pero las autoridades ministeriales no encontraron mayores datos sobre el vehículo involucrado en el fatal accidente, ya que se retiró del lugar.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Vicente Guerrero occisa Durango atropellamiento mujer, Vicente, vida, lugar

               

                
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