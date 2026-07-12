Localizan sin vida a hombre en canal de riego de Tlahualilo; investigan circunstancias de la muerte

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la noche del sábado en el interior de un canal de riego, en un camino rural que comunica a Tlahualilo con el ejido Balcones, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio de la región.

De acuerdo con el reporte, alrededor de las 20:30 horas la Policía Municipal de Tlahualilo solicitó el apoyo de las autoridades de Bermejillo para atender el hallazgo, registrado a la altura de la compuerta 74. Al arribar al sitio, personal de Protección Civil ya había localizado el cuerpo.

La víctima fue identificada como Jesús Manuel Hernández Pacheco, de 45 años de edad , con domicilio en la colonia Barcelona, en el municipio de Tlahualilo.

Durante las primeras diligencias, la pareja del fallecido declaró a las autoridades que la última vez que lo vio con vida fue durante la madrugada del mismo sábado, cuando ambos se encontraban en su domicilio.

Según su testimonio, alrededor de las 00:30 horas arribó una camioneta de la marca Dodge Ram de color gris, de la cual descendieron dos personas con el rostro cubierto, quienes presuntamente se llevaron al hombre por la fuerza . La mujer señaló que reconoció el vehículo y proporcionó esa información a las autoridades para su investigación.

Ante estos señalamientos, la Fiscalía General del Estado de Durango integró la información a la carpeta de investigación, con el fin de esclarecer si existe alguna relación entre los hechos denunciados y el posterior hallazgo del cuerpo.

Personal del Servicio Médico Forense, con sede en Lerdo, acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al anfiteatro, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá establecer con precisión la causa de la muerte.

Aunque el reporte inicial refiere un posible fallecimiento por sumersión, serán los resultados de la necropsia y las investigaciones ministeriales los que determinen las circunstancias en que ocurrió el deceso y, en su caso, si existió la participación de terceras personas.