Tras varios días de búsqueda de Roxana Madaí Martínez de la Cruz, quien desapareció en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, f amiliares de la joven informaron que fue localizada sin vida.

Desapareció el 25 de noviembre

Se dio a conocer que Roxana Madaí salió durante la noche del miércoles de su domicilio, ubicado en la comunidad de Pueblo Nuevo, y desde entonces se desconocía su paradero.

Ante ello, sus familiares y amigos iniciaron una búsqueda. Además, las autoridades abrieron la carpeta de investigación 07-2026-01642 y solicitaron la colaboración de los habitantes para localizarla.

Como parte de estas acciones, se realizaron recorridos por diversas zonas del municipio de Ixmiquilpan, además de la difusión de fotografías y de la ficha de búsqueda a través de redes sociales. Ayer se dio a conocer que la joven fue localizada sin vida; sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre las circunstancias del hallazgo.

Otra mujer hallada sin vida

Apenas ayer también se informó el fallecimiento de otra joven que se encontraba en calidad de desaparecida. Se trata de Dania Nallely Acevedo López, quien, después de salir de su domicilio el pasado 20 de noviembre, no regresó, por lo que se inició su búsqueda.

Finalmente, sus familiares confirmaron su deceso.

Se conoció que el cuerpo de Dania fue localizado envuelto en bolsas y abandonado en un canal de aguas negras de la colonia Santa Julia, en la ciudad de Pachuca.

En tanto, permanece activa la ficha de búsqueda de Ashley Angely Castillo Pichardo, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), de 19 años de edad, quien desapareció el pasado 25 de noviembre en la capital del estado.