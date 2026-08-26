Localizan un Chevrolet Cavalier robado en la colonia Las Flores

Un vehículo que era buscado como parte de una investigación fue localizado y asegurado en calles de la colonia Las Flores, de la ciudad de Durango, para posteriormente quedar a disposición de la autoridad correspondiente.

Se trata de un automóvil de la marca Chevrolet, línea Cavalier, tipo sedán, color blanco, con placas del estado de Durango , el cual fue ubicado sobre la calle José Miguel Castro Carrillo, casi esquina con Gardenias.

El aseguramiento está relacionado con una carpeta de investigación atendida por la Unidad de Tránsito Terrestre y Lesiones, luego de que desde el pasado 17 de julio se emitiera el oficio correspondiente para la localización de la unidad.

Tras encontrar el automóvil, los agentes procedieron a su aseguramiento y traslado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), donde se realizó el registro fotográfico como parte de las diligencias.

Finalmente, con apoyo de una grúa autorizada por la FHED, el Cavalier fue llevado a un corralón, donde permanecerá bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para determinar su situación legal.