Localizan víbora de cascabel al interior de una casa en El Salto

Una inesperada visitante provocó la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, luego de que habitantes de una vivienda descubrieron una serpiente de cascabel al interior del inmueble.

El hecho se registró en un domicilio ubicado en los límites de las colonias Maderera y Victoria, de la citada ciudad, donde los moradores solicitaron ayuda ante el riesgo que representaba la presencia del reptil.

Al llegar, los elementos localizaron a la serpiente y tomaron las precauciones necesarias para evitar que alguna persona o mascota pudiera acercarse mientras realizaban las maniobras para retirarla.

Debido a que se trataba de una víbora de cascabel, especie venenosa cuya mordedura puede representar un riesgo importante, los rescatistas utilizaron equipo y técnicas especiales para su manejo

Después de varios minutos, el ejemplar fue capturado sin resultar lastimado y colocado en condiciones adecuadas para trasladarlo fuera de la zona habitacional.

Posteriormente, la serpiente fue liberada en un sitio alejado de la población y apropiado para su supervivencia, con lo que también se eliminó cualquier peligro para los habitantes del domicilio.

Protección Civil recomendó que, ante la aparición de serpientes u otro tipo de fauna silvestre, las personas mantengan distancia y eviten intentar capturar, manipular o matar al animal; lo recomendable es solicitar ayuda de personal capacitado para retirarlo de manera segura.