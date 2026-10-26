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Logra Lula da Silva remontar

AGENCIAS
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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó la segunda vuelta de las elecciones con un 51.78% de los votos, frente al 48.22% del senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99.98% de las urnas escrutadas.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda vuelta.

En la primera vuelta, Flávio fue el más votado con el 47% de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, lo que se tradujo en una diferencia de 2.2 millones de votos.

Escrito en: INE Guadalupe Taddei primera, Flávio, Lula, segunda

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