Logran salvar la mano de Alexis, menor herido en ataque dentro de secundaria en Torreón

A unos días, y en medio de especulaciones sobre el ataque ocurrido en una escuela secundaria de Torreón, Coahuila, en el que dos jóvenes exalumnos ingresaron con armas blancas, dejando como saldo una mujer sin vida y varios lesionados, este lunes 5 de octubre se confirmó que Alexis, uno de los menores heridos, tuvo una cirugía de reconstrucción de su mano, con la que fue posible salvarla.

Fue el pasado jueves 1 de octubre cuando dos jóvenes de 18 años de edad, hermanos y exalumnos de la Escuela Secundaria General Número 13 en el Ejido La Unión, en Torreón, ingresaron al plantel con armas y comenzaron a realizar un ataque contra estudiantes y personal docente y administrativo que se encontraba en el lugar.

La agresión dejó como saldo a la subdirectora sin vida, así como a cuatro lesionados, entre ellos un profesor de Español y dos menores de edad, uno de ellos Alexis, de 13 años, quien fue reportado en estado crítico y trasladado a recibir atención médica en un hospital particular de Torreón.

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Salvan la mano de Alexis

Aunque en un inicio comenzó a circular información sobre la supuesta amputación de la mano de Alexis debido a la gravedad de las heridas que había sufrido, este lunes la coordinadora de Servicios Educativos de La Laguna, Flor Rentería informó sobre el estado de salud del menor.

Rentería señaló que Alexis está actualmente en proceso de recuperación luego de una cirugía compleja que terminó cerca de la medianoche, en la que pudieron reconstruir su mano izquierda, que era la más afectada por la agresión.

“El niño estuvo en quirófano para la reconstrucción de su manita izquierda; afortunadamente el informe es que todo salió perfecto, no hubo ningún contratiempo", dijo.

Agregó que actualmente el menor llevará un proceso para su recuperación, por lo que será hasta más adelante cuando se actualice su estado de salud.

En cuanto al regreso a las aulas, la funcionaria indicó que no será de inmediato, pues se debe seguir un proceso para retomar las actividades, como preparar tanto las instalaciones como hacer una evaluación mental de los involucrados.

Vinculan a proceso a hermanos

Luego del ataque el pasado jueves, este fin de semana se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso para Carlos “N” y David “N”, mejor conocidos como “Los Cuates”, quienes permanecerán bajo prisión preventiva mientras se desarrollan los seis meses de plazo de investigación.

Durante la vinculación a proceso, el magistrado presidente indicó que los jóvenes podrían alcanzar una pena de hasta 60 años de prisión.