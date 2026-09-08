'Lord Garrafones' rompe el silencio y justifica su acción, ¿demandará? esto sabemos | VIDEO

El video de un hombre llenando garrafones con refresco en un Costco de Aguascalientes ha dado un giro inesperado, luego de que el señalado, a quien han llamado "Lord Garrafones", rompiera el silencio y detallara la razón por la que realizó dicha acción, la cual desató un intenso debate en las redes sociales.

Una persona logró captar el momento en el que el varón llenaba al menos dos garrafones de 20 litros con refresco de una máquina expendedora y, a su vez, el testigo narró lo que, a su parecer, sucedía:

"Increíblemente, un cliente del Costco en Aguascalientes llenando dos garrafones de 20 litros de refresco de la máquina. No puede ser, ya se acercaron los empleados a decirle de cosas, esto es lo más increíble que he visto", narra en el video.

Sin duda, el metraje causó reacciones inmediatas y los usuarios criticaron el acontecimiento, calificando la situación como un abuso por parte del cliente. A unos cuantos días de este suceso, el hombre implicado salió a la luz pública y expresó su malestar tras el linchamiento del que fue víctima, tanto él como su familia, aprovechando el espacio para justificar su acción.

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El hombre aseguró que, previo a comenzar a llenar los garrafones con refresco, había realizado el pago de un consumo masivo de alimentos que incluía dicha bebida, y que inclusive los propios trabajadores le habrían sugerido utilizar los recipientes para poder trasladarla con mayor facilidad.

"Yo hice un pedido grande de hot dogs en Costco. Como sabemos, cada hot dog incluye un vaso de refresco. El personal de Costco me atendió con mucha amabilidad y me sugirió que nos lleváramos una hielera y dos garrafones, por si cabía mejor en uno o en lo otro", explicó el hombre.

Agregó que, en relación con los hot dogs que había pagado, los cocineros tuvieron que hacer uso de cajas de pizza para poder entregarle los alimentos. Fue enfático al asegurar que cada vaso que vaciaron sobre el garrafón fue debidamente contabilizado y que, incluso, le faltó por llevarse parte del producto adquirido.

Nunca fue confrontado

En la videograbación donde lo exponían, se afirmaba que los trabajadores ya le habían llamado la atención; sin embargo, el involucrado aclaró que nunca fue confrontado de esa manera por el personal y que, por el contrario, el trato en la tienda siempre fue amable.

¿Qué hará tras el malentendido?

El cliente afirmó que el video fue sacado de contexto y causó daños a su persona, por lo que tomará acciones legales y pidió ayuda a los cibernautas para lograr identificar a la persona que subió la grabación a la red.