Los maestros y el 2050

La desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) es la última de varias victorias sindicales por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), durante el nuevo régimen que inició en el sexenio del Presidente López Obrador.

Primero fue la derogación de la ley de educación que se aprobó en 2013 y de la eliminación del organismo encargado de la evaluación de los maestros como requisito indispensable para su ingreso y permanencia dentro del sistema público de educación.

Ya en este sexenio, además de aumentos salariales, se les otorgó a los maestros la reducción de las edades de jubilación, que paulatinamente irá bajando. Este esquema permitirá que, en el año 2034, las y los maestros se puedan jubilar con edades mucho menores que los mexicanos que trabajan en el sector privado.

En el caso de las maestras, en el año 2034 se podrán retirar con 53 años y en el caso de los hombres con 55 años. De acuerdo a un artículo sobre la longevidad en México del Instituto Europeo de Salud y Bienestar Social (centro especializado en el estudio de la longevidad que no pertenece a la Unión Europea) la expectativa de vida para México en el año 2025 era de 75.4 años, pero la estimación para 2070 se ubica en los 83 años.

Si las estimaciones sobre la esperanza de vida los mexicanos se vuelven realidad, una mujer que se jubile con 53 años en el año 2034 (en el entendido que cumpla con alrededor de 30 años de servicio) tendría una esperanza de vida de alrededor de 30 años más.

El sistema de pensiones derivado de la Ley del ISSSTE vigente desde 2007 está basado en cuentas individuales. Lo que busca la Coordinadora es regresar a un esquema solidario en el que el estado les garantice una pensión que no dependa de las aportaciones que los maestros lograron en sus años de trabajo, a lo que sí está obligado cualquier trabajador en la iniciativa privada.

Seguramente muy mal asesorada, la entonces candidata y hoy Presidenta prometió en un mitin de campaña con la base magisterial abrogar la Ley del ISSSTE, lo que implicaría que los maestros volvieran al esquema solidario de pensiones.

Es el cumplimiento de esa promesa lo que los maestros de la CNTE demandan en sus manifestaciones, las cuáles por décadas han sido un mecanismo de extorsión al estado mexicano para conseguir concesiones a cambio de ningún compromiso exigible o verificable para mejorar la calidad de la educación, como ahora sucede con la desaparición de la Usicamm, que, en la práctica, les puede devolver a los sindicatos una influencia significativa en la designación de plazas, lo que deja de lado la rectoría del estado en la educación y su obligación de proveer una educación de "excelencia", cediendo a una extorsión más por parte de la CNTE para tratar de aparentar condiciones de gobernabilidad mientras pasa el evento deportivo que nos tiene en la mira de todo el mundo.

Altos funcionarios del gobierno reconocieron que la abrogación de dicha ley es financieramente inviable, y aunque se comprometieron a revisar opciones, es la única demanda en la que el gobierno federal no ha cedido, más por necesidad que por gusto, ya que implicaría un costo, según los mismos funcionarios gubernamentales, de 20% del PIB o alrededor de 7 billones de pesos, una cantidad de la que no dispone el estado mexicano.

Las y los voceros del régimen nos hablan de lo mucho que les ha cambiado la vida a los mexicanos las acciones del régimen que nos gobierna desde 2018. Aunque seguramente las evaluaciones, si se llegan a realizar, mostrarán muy pronto la realidad del sistema educativo nacional a partir de estas concesiones, ojalá que en el 2050, cuando sean adultos, les pregunten a las infancias de Oaxaca, Chiapas o Guerrero, que hoy reciben clases por parte de maestras y maestros de la CNTE si el gobierno mexicano cumplió con el mandato constitucional de proveer educación de excelencia.

X: @jesusmenav