Los partidos que FIFA no permite en un Mundial por tensiones políticas

Aunque el futbol suele presentarse como un terreno neutral, hay partidos entre selecciones que FIFA evita desde el sorteo de un Mundial. No se trata de una simple teoría de redes sociales: el organismo sí ha aplicado restricciones para impedir que ciertos países queden en el mismo grupo por razones políticas, diplomáticas o de seguridad.

Esto es clave: en el contexto de un Mundial, estas selecciones no pueden enfrentarse en la fase de grupos porque FIFA directamente evita ese cruce desde el sorteo. Sin embargo, en teoría, un enfrentamiento en rondas de eliminación directa no siempre queda completamente descartado.

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¿Qué partidos son considerados “prohibidos” en un Mundial?

En documentos oficiales de sorteos, UEFA ha utilizado el término “prohibited team clashes”, es decir, cruces prohibidos o restringidos, y FIFA ha aplicado criterios similares en procesos clasificatorios rumbo a la Copa del Mundo.

Para el proceso europeo de clasificación rumbo al Mundial 2026, FIFA y UEFA establecieron que ciertos equipos no podían quedar en el mismo grupo. Entre ellos: Gibraltar/España, Kosovo/Bosnia y Herzegovina, Kosovo/Serbia y Ucrania/Bielorrusia.

Esto refleja cómo, desde la fase previa al Mundial, ya se aplican filtros para evitar enfrentamientos considerados sensibles.

Kosovo, uno de los casos más delicados

Kosovo aparece en varios de estos cruces restringidos. La razón principal es que su independencia no es reconocida por todos los países, entre ellos Serbia y Bosnia-Herzegovina.

Por eso, FIFA y UEFA han evitado que Kosovo coincida en grupos con esas selecciones. El caso más evidente es Kosovo contra Serbia, un partido que, más allá de lo deportivo, arrastra una fuerte carga política e histórica.

España contra Gibraltar

Otro cruce que se evita es España contra Gibraltar. El conflicto tiene origen político y territorial, debido a la disputa histórica entre España y Reino Unido por Gibraltar.

Por ello, este enfrentamiento ha sido considerado como uno de los más sensibles en sorteos vinculados a competencias internacionales, incluyendo procesos rumbo al Mundial.

Armenia contra Azerbaiyán

Armenia y Azerbaiyán también han sido separados en sorteos debido a las tensiones históricas entre ambos países, especialmente por el conflicto en la región de Nagorno Karabaj.

Este es otro ejemplo claro de cómo FIFA y UEFA intervienen para evitar que ciertos partidos se den desde el inicio de una competencia.

Ucrania, Rusia y Bielorrusia

En redes sociales suele mencionarse el cruce Ucrania vs Rusia como uno de los partidos “prohibidos”. Sin embargo, actualmente el caso de Rusia es distinto: sus selecciones han sido suspendidas de competencias de FIFA desde la invasión a Ucrania.

En el proceso rumbo al Mundial 2026, el cruce restringido que sí aparece es Ucrania contra Bielorrusia, debido al contexto político entre ambos países.

¿Israel contra Palestina está prohibido?

Este es uno de los temas más virales, pero debe tratarse con cuidado. Israel compite en UEFA, mientras que Palestina pertenece a la Confederación Asiática, por lo que es muy poco probable que se enfrenten en eliminatorias rumbo a un Mundial.

Además, en documentos oficiales recientes no aparece este cruce como una restricción formal en sorteos, a diferencia de otros casos.

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No son partidos imposibles, pero sí evitados

La clave está en entender que FIFA no “prohíbe” estos partidos en todos los escenarios, pero sí los evita activamente en el contexto de un Mundial, especialmente en la fase de grupos.

Entre los duelos considerados de alto riesgo también aparecen casos como Grecia contra Turquía, Irán contra Irak, Irán contra Arabia Saudita, China contra Japón o Estados Unidos contra Irán.

En el papel, el futbol intenta mantenerse al margen de la política. En la práctica, los sorteos del Mundial muestran que hay partidos que FIFA prefiere no permitir desde el inicio para evitar que la tensión salga de la cancha.