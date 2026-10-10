Los Primos de Durango lamentan muerte de Sergio, mecánico que reparaba su autobús en Valle Verde

Luego del reciente fallecimiento de un joven en un taller mecánico improvisado debajo de un autobús de turismo, en la colonia Valle Verde de la ciudad de Durango, la agrupación Los Primos de Durango expresó sus condolencias por la muerte de Sergio Francisco Ramírez Hernández, quien realizaba trabajos de reparación en una de sus unidades cuando ocurrió el accidente.

A través de sus redes sociales, la agrupación duranguense publicó un comunicado oficial en el que manifestó su tristeza por lo sucedido y envió un mensaje de solidaridad a los familiares, amigos y seres queridos del trabajador, quien perdió la vida el pasado jueves 8 de octubre.

“Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de Sergio Francisco Ramírez Hernández, ocurrido el pasado jueves 8 de octubre en la ciudad de Durango, mientras realizaba trabajos de reparación en uno de nuestro autobuses”, compartió la agrupación en su publicación.

Los Primos de Durango expresan condolencias

En el mensaje, los integrantes de la agrupación también reconocieron la labor que realizan las personas que trabajan detrás de cada viaje y presentación, al señalar que su esfuerzo y dedicación son parte importante de las actividades que permiten llevar su música a distintos lugares.

Asimismo, reiteraron su respaldo a los familiares del joven ante la pérdida y manifestaron su disposición para acompañarlos durante este difícil momento.

“Ante esta lamentable noticia, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos”, señalaron.

De igual manera, expresaron su solidaridad con las personas cercanas a Sergio Francisco y aseguraron que cuentan con el apoyo de la agrupación para afrontar las circunstancias derivadas de su fallecimiento.

“Como agrupación, nos solidarizamos con su familia y reiteramos nuestro respaldo y disposición para acompañarlos en estos momentos tan difíciles”, agregaron en el comunicado.

La publicación también incluyó un mensaje mediante el cual pidieron fortaleza y consuelo para sus familiares, ante la pérdida del trabajador.

“Pedimos a Dios que les brinde fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida”, expresaron, “descanse en paz, Sergio Francisco”.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El fallecimiento del joven se registró en la calle Flor de Gladiolas, en la colonia Valle Verde, donde vecinos reportaron la presencia de una persona prensada debajo de un autobús de turismo.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y personal de Protección Civil para realizar las maniobras de rescate. Sin embargo, desde la llegada de los cuerpos de emergencia se determinó que el trabajador ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven se encontraba en la parte inferior de la unidad cuando el autobús cayó sobre él, presuntamente debido a una pérdida de presión en el sistema de suspensión neumática.

Tras confirmarse el fallecimiento, se notificó al Ministerio Público para que tomara conocimiento de los hechos y ordenara el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se realizaría la necropsia de ley.

Las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas oficiales del deceso y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.