Lucha Libre AAA regresa a Durango con función en el Palenque de la Feria

La lucha libre volverá a tener presencia en Durango este viernes 4 de septiembre, cuando estrellas de Lucha Libre AAA Border se presenten en el Palenque de la Feria con una cartelera integrada por seis combates.

Figuras de AAA volverán al ring duranguense

Dentro de la cartelera también aparecerán los Psycho Circus, representados por Murder Clown, Dave The Clown y Panic Clown, quienes se medirán ante la Nueva Generación Dinamita, integrada por Sansón, Forastero y Arriero.

Otro de los encuentros será protagonizado por El Fiscal y Abismo Negro Jr., quienes competirán bajo una modalidad en la que lucharán encadenados, mientras que también se contempla la participación de figuras como Faby Apache, La Flammer, La Hiedra, Wisin El Dog, La Parkita, Scoria y Parkita Negra.

Una noche que promete

La función reunirá a luchadores de distintas categorías y estilos, con combates que irán desde enfrentamientos en parejas y tercias hasta modalidades especiales, buscando ofrecer una cartelera variada para los seguidores de la lucha libre que acudan al recinto.

La función está programada para comenzar a las 20:30 horas y tendrá como lucha estelar el enfrentamiento entre La Parka, Daga y Pagano ante Hijo de Dr. Wagner Jr., Galeno del Mal y Mecha Wolf.

Esta presentación se realizará apenas dos meses después de la función celebrada el 3 de julio en el Auditorio del Pueblo , donde la empresa tuvo presencia en la capital duranguense y ahora regresará con un nuevo cartel y una sede distinta.

El evento marcará así una nueva visita de AAA a Durango durante 2026, con una función que tendrá como escenario el Palenque de la Feria y que contempla seis luchas a lo largo de la noche.