Madre e hijo resultan lesionados tras ser impactados por un auto en Zona Centro de Durango

Una mujer y su hijo adolescente resultaron lesionados luego de que el automóvil en el que viajaban fue impactado por alcance y proyectado contra otra unidad que permanecía detenida frente a ellos, en la Zona Centro de la ciudad de Durango.

Los lesionados fueron identificados como Miriam Mejía Mier, de 47 años de edad, y su hijo de iniciales STLM, de 14 , quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital del ISSSTE para recibir atención médica.

De acuerdo con el relato de Miriam, aproximadamente a las 20:00 horas del sábado 19 de septiembre ambos circulaban a bordo de un automóvil de la marca Chevrolet, línea Aveo, color gris, con dirección hacia la calle Constitución.

Al transitar por Aquiles Serdán y llegar al cruce con Victoria, el semáforo se encontraba en rojo, por lo que Miriam detuvo su vehículo detrás de otro automóvil que también esperaba el cambio de luz.

Fue entonces cuando un automóvil de color blanco llegó por la parte posterior y se impactó contra el Aveo.

La fuerza del golpe provocó que la unidad de Miriam fuera proyectada hacia adelante y chocara contra el vehículo que permanecía detenido frente a ella.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a la mujer y al adolescente, quienes posteriormente fueron trasladados al Hospital del ISSSTE. Los médicos diagnosticaron a Miriam con esguince cervical, mientras que el menor de edad presentó politraumatismos.

Luego de permanecer bajo valoración, el adolescente fue dado de alta aproximadamente a las 22:30 horas y se retiró acompañado de un familiar, mientras que Miriam continuó recibiendo atención médica. Las autoridades tomaron conocimiento del accidente para deslindar responsabilidades.